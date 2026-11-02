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Sport, Prisco: "Dal Governo Meloni 640mila euro per gli spazi 'Illumina' di Perugia e Terni. lo sport come strumento di prevenzione del disagio giovanile"

Di Redazione Umbria Notizie Web 2 Novembre 2026 – 11:52 1 min di lettura

(UNWEB)  "Ringrazio il ministro Andrea Abodi per l'attenzione dimostrata ancora una volta verso il nostro territorio, con i progetti Sport Illumina di Perugia e Terni, finanziati dal Governo Meloni con 640mila euro complessivi. Due interventi concreti che dimostrano quanto lo sport possa essere uno strumento fondamentale di aggregazione, riqualificazione urbana e prevenzione del disagio giovanile".



Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Interno e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco, intervenendo a Perugia insieme al ministro per lo Sport e Giovani Andrea Abodi all'inaugurazione del nuovo Spazio Illumina di Casa del Diavolo, realizzato grazie a un finanziamento nazionale di 320mila euro nell'ambito del progetto promosso dal Dipartimento per lo Sport e ideato da Sport e Salute.

"Il nuovo spazio restituisce alla comunità un luogo dedicato allo sport e alla socialità, a disposizione dei giovani e delle famiglie. Un investimento che si affianca ai 320mila euro destinati a Terni per il playground di Borgo Bovio. È così che l'impegno del Governo Meloni si traduce in opportunità concrete per i nostri territori, valorizzando lo sport come strumento educativo e sociale", conclude Prisco.

Nota della Redazione

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