Perugia: brandisce un coltello contro la compagna incinta e due amiche, bloccato e arrestato dai Carabinieri.

Cronaca

(UNWEB) Perugia. Nelle prime ore di questa notte, i Carabinieri delle Stazioni di Castel del Piano (PG) e Ponte San Giovanni (PG), con la collaborazione del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 35 anni gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.



Nel dettaglio, i militari sono intervenuti tempestivamente nella serata di ieri su richiesta della vittima, una donna in stato di gravidanza, che era stata minacciata di morte dal compagno convivente armato di un coltello da cucina. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo avrebbe rivolto le stesse minacce anche a due amiche della donna, ospiti nell’abitazione, e che successivamente avrebbe tentato di impossessarsi della sua autovettura.

L’intervento dei militari ha consentito di bloccare l’uomo e di arrestarlo scongiurando conseguenze più gravi.

Tale attività, corroborata dalla denuncia della vittima, ha consentito ai Carabinieri di Castel del Piano di raccogliere gravi elementi probatori utili per procedere all’arresto dell’uomo che, previa comunicazione al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, che conduce le indagini, è stato associato al carcere di Perugia - Capanne.

L’evento rappresenta un’ulteriore occasione per suggerire alle potenziali vittime o testimoni di segnalare tempestivamente alla Forze dell’ordine/Autorità Giudiziaria episodi simili, così da consentire di mettere in campo le necessarie e immediate misure predisposte nella lotta alla violenza di genere, per ricevere aiuto e protezione.

Così, in una nota, il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.