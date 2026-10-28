Gubbio.Estorsioni e intimidazioni a cittadini e imprenditori: eseguite tre misure cautelari

Cronaca

(UNWEB) se GUBBIO – Nelle prime ore della mattinata i Carabinieri della Compagnia di Gubbio, con il supporto dei militari della Compagnia di Gallipoli, hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Perugia, nei territori di Gubbio e Nardò (LE), a un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, su richiesta della Procura della repubblica di Perugia, nell’ambito di un procedimento nel quale sono contestati, a vario titolo, fatti qualificati come estorsione aggravata, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni personali aggravate, violenza privata, danneggiamento e furto in concorso.

Le indagini, avviate nel marzo 2025 e svolte dai Carabinieri della Compagnia di Gubbio sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Perugia si son articolate in attività di intercettazione, servizi di osservazione e pedinamento e ulteriori accertamenti sul territorio. Sulla base degli elementi acquisiti sono state ricostruite diverse condotte di natura violenta e intimidatoria che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state reiteratamente poste in essere nei confronti di commercianti, cittadini e imprenditori locali al fine di ottenere la consegna di somme di denaro, nonché in alcuni casi, beni e consumazioni senza il pagamento del relativo corrispettivo.

Tra i fatti oggetto di contestazione, seppure non ricompresa tra i reati per cui è stata applicata la misura, figura anche un episodio di danneggiamento e violenza privata in orario notturno nel centro di Gubbio.

Le condotte contestate si sarebbero concentrate prevalentemente nel centro storico di Gubbio e nelle aree limitrofe.

All’esito della valutazione degli elementi raccolti e delle esigenze cautelari prospettate dalla Procura, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha disposto nei confronti dei tre indagati la misura della custodia cautelare in carcere. I destinatari del provvedimento sono stati quindi condotti presso le Case circondariali competenti per territorio.

Si rappresenta che il procedimento in fase di indagini preliminari e che l’indagato deve ritenersi presunto innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.

Così, in una nota, il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.