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Cronaca

Poggiodomo, cane segugio cade in una forra profonda 15 metri: salvato dai Vigili del Fuoco

Di Redazione Umbria Notizie Web 26 Ottobre 2026 – 16:57 1 min di lettura
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