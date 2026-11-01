Fiera dei Morti 2026, rivive una delle tradizioni scolpite nel cuore e nella memoria della nostra città

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(UNWEB) Perugia. È partita questa mattina, domenica 1° novembre, l’edizione 2026 della Fiera dei Morti con l’inaugurazione della sezione di Pian di Massiano con i suoi 518 stand. Presenti la presenza della sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore al commercio Andrea Stafisso, gli assessori Fabrizio Croce, Costanza Spera, David Grohmann, la presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi, la comandante della Polizia locale Nicoletta Caponi, la dirigente dell’Area Servizi alla persona Roberta Migliarini, la dirigente dell’Unità operativa Suape, edilizia privata e sviluppo economico Francesca Vincenti, l’amministratore unico di Minimetrò spa Andrea Mazzoni e numerosi consiglieri comunali tra cui Fabrizio Ferranti, Cesare Carini, Nilo Arcudi e Lorenzo Falistocco.

Dopo il taglio del nastro, il corteo istituzionale ha effettuato il consueto giro tra i banchi degli espositori che animeranno l’area di piazzale Umbria Jazz fino a giovedì 5 novembre e poi è approdato anche in centro con il minimetrò per la seconda inaugurazione in piazza Italia, presso il mercato delle città gemellate con Perugia.

“Questa manifestazione ci riporta nel cuore delle tradizioni scolpite nella memoria di ogni perugino e di ogni perugina – ha detto la sindaca Ferdinandi -. Le cose serie fanno serie, diceva Jacques Lacan. Significa che le cose serie sono quelle che riusciamo a far durare. E la fiera è una di quelle tradizioni che di anno in anno riusciamo a conservare nella nostra comunità e che ci ricorda ciò che del nostro passato rivive in noi. Nel tempo essa ha saputo allargarsi, arrivando anche in centro storico dove a impreziosirla c’è una sezione che ci racconta l’anima di Perugia, una città votata all’apertura internazionale. La presenza delle città gemellate, infatti, porta qui un pezzo di mondo. Ringrazio chi, ogni anno, con grande sforzo e lavoro, tiene viva la tradizione, e quindi, in particolare, gli uffici comunali, la Polizia locale, gli operatori economici, FareFacendo. Ma ringrazio anche i cittadini e le cittadine che continuano, con la loro presenza, a rendere la fiera un appuntamento sempre molto vivo”. In piazza Italia la sindaca ha poi dato il benvenuto agli operatori delle città gemellate (quest’anno partecipano alla Fiera Aix-en-Provence, Bratislava, Potsdam, Grand Rapids e Seattle), rivolgendo un saluto anche a Bernd Malzanini, presidente del Circolo degli Amici Potsdam-Perugia, una realtà che, secondo Ferdinandi, “ci ricorda quanto il saper stringere rapporti tra città, in un tempo in cui troppo spesso si ritorna alle vecchie logiche dei nazionalismi e delle divisioni, sia urgente e necessario. Perugia crede nell’incontro dei popoli e questa piazza ne è la dimostrazione”.

L’assessore Andrea Stafisso ha sottolineato, tra le novità di quest’anno, la presenza del Comune con due stand: “Anche la fiera può essere un momento per avvicinare le istituzioni ai cittadini. Per questo abbiamo scelto di cogliere l’occasione per promuovere alcune iniziative portate avanti in tema di comunicazione e di servizi digitali e di mettere a disposizione i servizi del Digipass con uno stand in piazza Italia, mentre uno stand a Pian di Massiano è dedicato alle politiche giovanili. Ricordo in particolare che l’amministrazione ha puntato sul rilancio del canale WhatsApp, che può essere un importante mezzo di comunicazione diretto per informazioni puntuali di natura istituzionale. Invitiamo tutti a iscriversi al canale per consentire di raggiungere un numero di adesioni che faciliteranno la indicizzazione sulla piattaforma. Per questo la campagna per iscriversi proseguirà anche in altre modalità”. “La Fiera – ha concluso l’assessore -, con le sue due articolazioni in centro e a piazzale Umbria Jazz, si conferma una delle manifestazioni più importanti a livello umbro e non solo, capace, con un’offerta caratterizzata da una grande varietà merceologica, di attirare non solo i nostri concittadini, ma anche numerosi visitatori provenienti dai territori limitrofi e da altre regioni”.

Link per iscriversi al canale Comune di Perugia su WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaffBsAG3R3kv8bGf43n).

A Pian di Massiano, vicino all’ingresso del luna park, lato fiera, è inoltre attivo lo stand del Comune dedicato ai servizi dell’Informagiovani e del Centro Servizio Giovani e al progetto DesTEENazione.

“Siamo molto soddisfatti della possibilità, quest’anno, di presentare uno spazio che è uno spaccato di ciò che si sta facendo nel campo delle politiche giovanili – ha detto la dirigente Migliarini -. Siamo presenti con Informagiovani, Centro Servizi Giovani, DesTeenazioni e la Fucina della musica, attività che svolgiamo in diversi punti della città (via Pinturicchio, Ottagono, ex palazzina Berioli, Monteluce). Questo ‘concentrato’ rappresenta lo sforzo enorme che si fa su questo fronte. Basti pensare che, da quando è stato inaugurato il lunapark, l’equipe Educativa di strada, dello spazio DesTeenazione, svolge di pomeriggio attività che proseguiranno fino al 15 novembre. Un nuovo modo di fare i servizi, quindi, andando incontro ai ragazzi”.

Si ricorda che l’Informagiovani è da sempre un punto di riferimento per orientarsi tra opportunità di formazione, lavoro, esperienze e partecipazione. Il Centro Servizi Giovani rappresenta uno spazio di incontro, socializzazione e partecipazione con incontri e laboratori, dove i giovani possono condividere idee e dare vita a nuovi progetti. DesTEENazione è, invece, il progetto dedicato ad adolescenti e famiglie che promuove benessere, relazioni, crescita e protagonismo giovanile.

Lo stand presenta anche Fucina della Musica, spazio gratuito dedicato alla musica che conta già 140 iscritti ai suoi corsi, MYT (spazio di ascolto gratuito), Punto Eurodesk, rete europea di informazione e orientamento, e Yau, chat di ascolto e informazione per under 29. Durante la fiera, con l’Informagiovani, tutte le mattine e il lunedì pomeriggio sarà possibile fare attività di orientamento con il software Sorprendo che, attraverso domande semplici, permette di scoprire le professioni adatte alle proprie abilità e interessi.

A esprimere soddisfazione per un “appuntamento imperdibile per i perugini e le perugine di origine o di adozione, che mette insieme passato, presente e futuro e che porta nell’oggi le radici della nostra città e della nostra terra”, è stata anche la presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi.

La comandante Caponi ha ricordato le attività della Polizia locale in occasione della manifestazione: “Abbiamo sul territorio sia presidi fissi all’ingresso di piazzale Umbria Jazz e nell’area di Pian di Massiano e pattuglie itineranti sia in moto sia in auto. In centro storico sono presenti due pattuglie a piedi sia di mattina sia di pomeriggio”.