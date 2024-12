(UNWEB) Perugia. Nella mattinata odierna, a Perugia, presso la storica Caserma “Garibaldi” di corso Cavour, sede dell’ex chiesa di Santa Maria Maddalena, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, con sede in Roma e competenza sulle Legioni Carabinieri “Lazio”, “Marche”, “Sardegna”, “Toscana” e “Umbria”, ha visitato il Comando Legione Carabinieri “Umbria”, ove è stato accolto dal Comandante, Generale di Brigata Luca Corbellotti.



L’Alto Ufficiale, con l’approssimarsi delle festività natalizie e l’occasione di formulare gli auguri ai militari e alle loro famiglie, ha incontrato i Comandanti Provinciali di Perugia e Terni, una rappresentanza di personale del Comando Legione, dei Reparti Territoriali, delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nell’occasione il Generale Iacobelli ha riconosciuto il merito per il lavoro quotidiano condotto nei 92 comuni della Regione dai Carabinieri dei 12 Comandi Compagnia e 93 Stazioni.

L’evento, è stato utile per illustrare quella che è la realtà locale, sotto molteplici aspetti socio – economico – culturali, così da coglierne i tratti distintivi e coniugarli con altri ambiti di stretta competenza, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, sottolineando la stretta sinergia consolidatasi nel tempo con le altre Istituzioni del territorio.

A voler significare che in tale modo è possibile svolgere un’azione condivisa per preservare una rilevante ricchezza, sotto più punti valoriali, attraverso lo svolgimento delle quotidiane attività d’istituto, mediante l’impiego dei Carabinieri territoriali e degli altri Reparti di specialità dell’Arma, evidenziando il senso di prossimità delle Stazioni Carabinieri alle comunità.

In tale contesto, una parte della visita è stata riservata agli incontri con le Autorità del capoluogo perugino, tra cui la Sindaca di Perugia, dott.ssa Vittoria Ferdinandi, l’Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve, S.E. Rev.ma Mons. Ivan Maffeis, il Prefetto di Perugia, Dr. Armando Gradone, il Presidente della Corte d’Appello, dr. Giovanni Barbuto. A seguire, ad Assisi, il Presidente della Regione/Provincia/Sindaco di Assisi, dott.ssa Stefania Proietti.