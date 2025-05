(UNWEB) Perugia. È stato presentato al POST – Museo della Scienza di Perugia il progetto PG4Ideas, una nuova proposta pensata per stimolare l’autoimprenditorialità tra gli under 30 residenti a Perugia. Un format dinamico e partecipativo che unisce formazione, gioco e confronto diretto con imprenditori e consulenti, con l’obiettivo di trasformare le idee dei giovani in iniziative concrete.



Il progetto è promosso dal Comune di Perugia, Assessorato allo sviluppo economico e innovazione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, l’Università per Stranieri, il POST, l’associazione Roghers, e realtà imprenditoriali locali come Meet2B e FidoCommercialista.

Tre incontri, tre temi, un percorso per diventare protagonisti

Il cuore del progetto è un ciclo di tre incontri gratuiti, che si terranno il 27 maggio, il 3 giugno e il 17 giugno, dalle 17:30 alle 19:30 presso il POST.

Ciascun appuntamento sarà diviso in due parti:

* 45 minuti di formazione teorica, con esperti che introdurranno un tema fondamentale per avviare un’impresa;

* a seguire, mini-giochi interattivi, dove i partecipanti potranno mettere subito in pratica le nozioni apprese, dando forma alle proprie idee in modo creativo e coinvolgente.

Le tre tappe del percorso formativo:

1. Come nasce un’impresa?

2. Come si finanzia un’impresa?

3. Come si comunica un’idea?

Ogni incontro ospiterà testimonial del mondo imprenditoriale, consulenti d’impresa e startupper, pronti a condividere esperienze e consigli. Alla fine di ciascun incontro, sarà proclamato un vincitore del gioco. L’evento conclusivo sarà una Open Challenge: le idee migliori saranno premiate con pass per “L’Umbria che Spacca”, il festival musicale organizzato dai Roghers.

A introdurre il progetto, il prof. Roberto Rettori (Università degli Studi di Perugia), che ha dichiarato:

“Un progetto innovativo perché fatto dai giovani per i giovani. La collaborazione tra le due università è un segnale forte: vogliamo che i ragazzi restino in Umbria, costruendo qui il loro futuro.”

E ha aggiunto:

“Anche in questa occasione l’Università degli Studi di Perugia partecipa attivamente al progetto, mettendo a disposizione l’expertise di ricercatori, ricercatrici e specialisti nei diversi ambiti di competenza. Il contributo dell’Ateneo si conferma fondamentale per sostenere lo sviluppo del territorio e promuovere opportunità per le nuove generazioni.”

Il prof. Francesco Asdrubali (Università per Stranieri di Perugia) ha sottolineato:

“PG4Ideas azzera le rivalità tra atenei proseguendo nel percorso avviato con l’accordo Reciprocittà promosso dal

Comune di Perugia. Docenti della nostra università parteciperanno offrendo competenze su business plan, storytelling e comunicazione. È una grande occasione per creare connessioni concrete.”

Elisa Terrosi, del POST, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di ospitare il progetto in una sede che è anche Digipass e FabLab. Vogliamo che il POST diventi il luogo dove i giovani rendono reali le proprie idee.”

Cristian Stortoni (Meet2B) ha lanciato un messaggio forte:

“Nel 2024 le nuove imprese giovanili sono crollate del 44%. Dobbiamo ripartire: il gioco può essere una chiave per riaccendere l’entusiasmo.”

Filippo Primieri (FidoCommercialista) ha aggiunto:

“Le università sono il punto di partenza per l’innovazione. PG4Ideas offre strumenti concreti per passare dall’idea all’impresa.”

Andrea Mancini (Roghers) ha rilanciato l’impegno civico del progetto:

“Formazione e rigenerazione urbana devono andare di pari passo. Anche spazi come Piazza del Melo devono diventare luoghi di futuro.”

L’Assessore Andrea Stafisso ha chiuso con un invito rivolto a tutta la cittadinanza:

“Questo progetto rappresenta un primo passo per supportare percorsi di auto imprenditorialità e aiuta i giovani a diventare protagonisti nel mondo dell’impresa, anche culturale e non profit, orientandoli tra i diversi strumenti che possono sfruttare e favorendo l’incontro tra diverse realtà. Le iscrizioni sono aperte: è un’opportunità da non perdere.”

All’incontro erano presenti i consiglieri comunali Lorenzo Falistocco e Edoardo Gentili.

Come partecipare

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti i giovani sotto i 30 anni residenti a Perugia. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 maggio 2025 tramite Google Form, disponibile al seguente link: https://forms.gle/i8k5dCUAoX5LSAa3A