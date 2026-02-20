Sono stati attivati insieme alla formazione professionale di Ecipa Umbria e ad alcuni parrucchieri del territorio

(UNWEB) Fratta Todina, – Dal banco al salone, per mettersi al servizio dei ragazzi del Centro Speranza. Ha preso il via un’iniziativa che coinvolge gli studenti del primo e del secondo anno del corso per adulti organizzato dall’agenzia di formazione Ecipa Umbria. L’obiettivo è quello di offrire agli ospiti della struttura di Fratta Todina un percorso di cura e bellezza pensato su misura, capace di rispondere alle loro esigenze specifiche e di valorizzarne l’unicità.

Nei giorni scorsi due docenti e dieci studenti della scuola – accompagnati dalla direttrice Claudia Ciombolini, dalla responsabile comunicazione Elena Ruggeri e dalla responsabile dei corsi adulti (parrucchieri/estetisti) Vania Urbani – si sono recati al Centro Speranza, dove è presente un laboratorio di estetica e parrucchieria organizzato, negli spazi, come un vero e proprio salone di bellezza. Qui hanno dato vita a un laboratorio esperienziale che ha rappresentato molto più di un semplice momento formativo: è stato un incontro autentico, condiviso con i ragazzi del Centro, ricco di scambio umano e di crescita reciproca. E questa è solo la prima di una serie di sessioni già in programma.

“Il progetto – spiega la direttrice Claudia Ciombolini – è nato da una collaborazione reciproca ed è la nostra prima esperienza diretta con ragazzi accolti all’interno del Centro. Per i nostri aspiranti parrucchieri e parrucchiere è stata un’immersione reale in un contesto che richiede un approccio diverso, più attento e personalizzato. Partecipare è stato emozionante: abbiamo potuto conoscere da vicino la vita del Centro, le sue aule, i suoi ospiti. Nel settore del benessere è fondamentale garantire un servizio accessibile a tutti e tutte. Il nostro percorso formativo vuole essere anche un percorso di inclusione, rivolto a persone con esigenze differenti. Operare all’interno del Centro ha permesso ai nostri studenti di incontrare gli ospiti nel modo più adeguato e rispettoso. Questo è solo l’inizio: abbiamo visto che ci sono tutte le condizioni per sviluppare ulteriormente questa esperienza. In futuro, all’interno dei percorsi professionalizzanti, daremo ulteriore spazio ai servizi dedicati a categorie speciali e a una parte di utenza che merita un’attenzione particolare”.

Per Madre Graziella Bazzo, direttrice del Centro Speranza “l’incontro tra i futuri professionisti di Ecipa e i ragazzi del Centro non è stato solo un momento didattico, ma una vera e propria pedagogia del dono. Per il Centro Speranza, accogliere giovani in formazione professionale risponde a una profonda dimensione umana e cristiana. Ospitare questi futuri professionisti significa offrire loro una specializzazione che nessun manuale può insegnare: l'empatia. In un mondo che spinge verso l’efficienza frenetica, il Centro insegna il valore dell’attesa, della pazienza e di una cura che sa arrivare in profondità”.

Sempre nella direzione di attivare iniziative per la valorizzazione del laboratorio di estetica e parrucchieria del Centro Speranza, è stato avviato a gennaio il “progetto parrucchieri” che prevede la presenza, un giorno alla settimana, di alcuni parrucchieri che, alternandosi, si mettono a disposizione dei bambini e ragazzi del Centro tempo e professionalità. Un esempio concreto di volontariato professionale che arricchisce chi riceve ma anche chi dona. I parrucchieri che hanno sinora aderito all’iniziativa sono: David Boccolacci (Acconciature Rosita), Luca Santini (Barveria Santini), Lorenzo Imperiali (Base Barber Studio), Matteo Fagioli (Magic Touch Barbershop), Gianluca Cascianelli (Amuni Barber Shop), Elisa Rosi (Parrucchieria Paola). Un ringraziamento va a tutti, specialmente a Cristian Bicorgna di Magic Touch Barvershop, che ha creduto per primo nel progetto e ha supportato tutti nella sua realizzazione.