Terni Digital Week: dal 15 al 17 ottobre l'ottava edizione dedicata al futuro e alle nuove tecnologie

(ASI) Terni. Si rinnova dal 15 al 17 ottobre l'appuntamento con Terni Digital Week, la kermesse giunta alla sua ottava edizione che trasforma la città umbra nel punto di riferimento nazionale per la cultura digitale.

Ideato da Edoardo Desiderio e curato dal Direttivo Organizzativo dell'Associazione Terni Digital, l'evento è il frutto di un intenso lavoro annuale svolto in sinergia con enti, partner, imprese e professionisti di rilievo internazionale.

Nata nel 2019 per sensibilizzare il territorio del Centro Italia e l'intero Paese sui temi del futuro, Terni Digital Week si conferma tra i principali festival italiani dedicati all'alfabetizzazione digitale, alla lotta al digital divide culturale e all'inclusione di cittadini e imprese.

La manifestazione vanta il patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, della Regione Umbria, della Provincia e del Comune di Terni, della Camera di Commercio dell'Umbria, di DIGITALmeet, della Fondazione Italia Digitale, dell'Istituto Tecnico economico e Professionale "A.Casagrande - F.Cesi", oltre che delle associazioni di categoria territoriali come Confindustria Umbria e CONFAPI Terni, degli Ordini Professionali e della Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria.

L'evento si avvale inoltre del contributo della Fondazione Carit, che sostiene il progetto "TERNI DIGITALE 2026" per la divulgazione rivolta a cittadini, imprese ed enti del Terzo Settore. Tra le collaborazioni di rilievo figura anche il partenariato con DIGITALmeet (promosso da Fondazione Comunica).

Il programma della tre giorni affronterà i trend più caldi dell'innovazione: Intelligenza Artificiale e AI Act, Marketing, Metaverso, Robotica, Big Data, Sanità Innovativa, Blockchain, e-Government, Startup e finanza agevolata.

Durante la settimana digitale, come ogni anno, saranno assegnati anche i premi dedicati all'innovazione. Il Direttivo Organizzativo dell'Associazione Terni Digital ha scelto di premiare i professionisti che in ambito digitale si sono contraddistinti per attività di divulgazione della cultura digitale e per progetti innovativi, ma anche organizzazioni ed enti che si sono particolarmente contraddistinti nell'ambito dell'innovazione.

Tra questi nella sua ottava edizione Terni Digital Week avrà l'onore di premiare l' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale attraverso la Dott.ssa Valentina Lo Voi, Consigliere Capo Divisione Formazione.

L'Agenzia istituita dal Decreto Legge n.82 del 14 giugno 2021 ha ridefinito l'architettura nazionale di cybersicurezza, con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema di competenze esistenti a livello nazionale, valorizzando ulteriormente gli aspetti di sicurezza e resilienza cibernetiche, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

L'Agenzia, per la prima volta a Terni, si occupa quindi di prevenire e mitigare il maggior numero di attacchi cibernetici e di favorire il raggiungimento dell'autonomia tecnologica. Tra i principali compiti dell'Agenzia c'è l'attuazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, adottata dal Presidente del Consiglio, che contiene gli obiettivi da perseguire entro il 2026.

Tra i premiati spiccano anche Arturo di Corinto, giornalista, professore di Privacy e Cybersecurity de La Sapienza di Roma e consigliere dell'ACN, Serafino Sorrenti, Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il giornalista Riccardo Luna, Amilcare Parisi, Chirurgo, Ideatore del trattamento innovativo mininvasivo "Parisi technique", Paolo Bernardi, docente di informatica. Esperto di Ricerca, scuola e archivio informatico, l'azienda locale centro nevralgico per l'innovazione e la trasformazione digitale rappresentata da Maestrale Information Technology attraverso la Dott.ssa Martina Quaglia, Emanuele Viscuso, Innovatore e Artista poliedrico, scultore, designer.

Ad aggiungersi ai premi innovazione quest'anno il direttivo organizzativo ha voluto integrare anche le premiazioni dell'organizzazione Agire Digitale con il Premio Crescere Italia assegnato a Salvatore Guerriero di PMI International, Lelio Campanile di Python Italia e PyCon Italia, Assistant Professor e ricercatore Dipartimento di Matematica e Fisica Università degli Studi della Campania, Maria Funaro - Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Basilio Focaccia" di Salerno, Emilio Petrucci e Andrea Carli Founder, Dirigente, Funzionario di Hesalis Natura, Francesco Caffi, Founder Stonemachia – Crossfall Games

La cerimonia di premiazione è prevista per Sabato 17 Ottobre alle ore 17:00 presso la sala DigiPass della Biblioteca Comunale.

Il programma di quest'anno si arricchisce di numerose novità, a partire dalle attività dimostrative e dall'area gaming dedicata: gli ospiti troveranno sale tematiche con videogiochi, console, accessori e attività ludiche. Sabato 17 ottobre presso la Bct alle ore 11:00 si terrà inoltre un panel dedicato al mondo del videogioco con Elena Del Fante (Psicologa, VideoGame Therapist e Ricercatrice presso l'Università Bicocca di Milano).

Ampio spazio sarà riservato anche alla robotica con un panel approfondito che vedrà protagonisti Vincenzo Suriani (Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale - Università Sapienza di Roma) e Manuel Catalano (Principal Investigator dell'unità di ricerca IIT NuBots - Physical AI Technologies for Human-Robot CoEvolution).

Particolare attenzione verrà data al tema dell'education: venerdì 16 ottobre alle ore 16:00, presso la BCT, si terrà un incontro sulle opportunità dell'Intelligenza Artificiale tra scuola, lavoro e istituzioni, realizzato in collaborazione con A.Ge Terni APS, Associazione LUMEN e Istituti Scolastici.

In collaborazione con l'area Tweenagers della Biblioteca Comunale, HackLab Terni APS e il DETA, Terni Digital pensa anche ai più piccoli: i bambini delle scuole elementari del Comune di Terni potranno partecipare gratuitamente a un laboratorio di programmazione creativa con Scratch, dove sperimenteranno in prima persona con gli applicativi digitali.

La giornata di venerdì 16 ottobre proporrà altri importanti momenti di confronto dedicati all'Intelligenza Artificiale:

AI nella vita quotidiana: incontro con il noto influencer Martino Wong (oradecima), che spiegherà come applicare l'IA al giorno d'oggi.

Normativa ed etica: un focus approfondito sull'AI ACT, realizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Terni e lo Studio Legale RPL di Torino.

"Il programma di quest'anno include la presentazione di diversi libri dedicati all'innovazione: Il punto di non ritorno di Daniele Ballo (da cui prende il titolo questa edizione della Terni Digital Week), Il lavoro senza di noi. Le macchine, la fine dei mestieri e il reddito universale di Filippo Lubrano e Qualcosa è andato storto di Riccardo Luna "Competenze del futuro: un panel dedicato ai progetti di alfabetizzazione ed educazione digitale sulle nuove tecnologie (in collaborazione con il D.E.T.A.).

Tutte le informazioni sul programma e i relatori presenti sono consultabili nel sito ufficiale www.ternidigitalweek.com e sui canali social dell'evento.