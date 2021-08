(UNWEB) Perugia. E' con vivo e profondo cordoglio che l'Amministrazione comunale di Perugia partecipa al dolore delle famiglie Caporali e Rossi per la scomparsa di Emanuela, personaggio noto soprattutto nei quartieri di Montegrillo e Ponte d'Oddi per il suo forte impegno sociale e civico. Emanuela Caporali, 42 anni, è stata infatti per anni presidente del comitato di quartiere delle due frazioni perugine, contribuendo a portare avanti numerose iniziative d'interesse pubblico. Emanuela lascia il marito Massimiliano e la figlia Martina.



"Abbiamo appreso con dolore - commentano il sindaco Andrea Romizi e l'assessore alla cultura Leonardo Varasano - della prematura ed improvvisa scomparsa di Emanuela persona estremamente generosa nonché attentissima alle dinamiche del territorio cui si è dedicata senza sosta in continuo contatto e confronto con il Comune di Perugia. Emanuela amava incondizionatamente la nostra città ed i quartieri di Ponte d'Oddi e Montegrillo che ha contributo a valorizzare grazie alle tante attività organizzate sul territorio. Per la nostra comunità è una gravissima perdita che lascia in ognuno di noi un vuoto incolmabile. Ci stringiamo con forza al marito Massimiliano, alla figlia Martina, ai parenti ed amici tutti che l'hanno amata per la sua bontà ed apprezzata per il profondo senso di appartenenza a Perugia che sapeva esprimere in ogni occasione".