Lo studioso era stato direttore della Biblioteca Augusta

(UNWEB) Perugia. “Apprendiamo con dolore della scomparsa di Mario Roncetti, ex direttore della Biblioteca Augusta, persona di grande cultura e profondamente appassionato per il suo lavoro che viveva come una vera e propria missione. Con lui se ne va un pezzo importante di storia perugina”. Inizia così una nota dell’Amministrazione comunale che esprime vivo e profondo cordoglio per la morte di Roncetti, per tanti anni bibliotecario presso la principale biblioteca perugina.

Nato a Sanremo nel 1935 da genitori umbri, Roncetti si era trasferito a Perugia all’età di 3 anni, compiendo tutta la trafila degli studi fino a laurearsi in Giurisprudenza presso l’Università degli studi del Capoluogo.

Entrato giovanissimo nello staff dell’Augusta ne è poi stato direttore dal 1974 al 1994.

Oltre alla propria attività professionale si è anche dedicato al lavoro di ricerca storica, pubblicando su riviste specializzate vari saggi di storia locale, con particolare riferimento al Medioevo. Entrato a far parte, proprio per questa sua passione, nel 1961 della Deputazione di storia patria per l’Umbria, presso cui ha svolto vari incarichi tra cui quello di presidente, è stato nominato accademico d’onore della Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, giurato del Nobile Collegio della Mercanzia, confratello del Sodalizio di San Martino.