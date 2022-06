(UNWEB) Mugnano – Un grave incendi si è sviluppato intono alle 17,45 nella zona di Mugnano. Una pattuglia della Polizia Provinciale composta dai Marescialli Giancarlo Ceppitelli, Lorenzo Nardelli e Lince Alessandro, di ritorno da un servizio nel comprensorio del Trasimeno, in lontananza ha avvistato un filo di fumo intenso. Subito gli agenti si sono avvicinati rilevando che era in atto un incendio all'interno di un fondo in prossimità del centro abitato di Mugnano.

Oltre al fondo c'era un deposito recitato con veicoli parcheggiati. Gli agenti riferiscono che probabilmente l'incendio è partito dall'erba secca sul ciglio della strada che successivamente ha interessato al siepe e il telo ombreggiante. La pattuglia della Provinciale nel corso dell'intervento ha provveduto a mettere in sicurezza il perimetro interessato dall'incendio impedendo l'ingresso ai cittadini che volevano recuperare i veicoli all'interno, tra cui un camper successivamente esploso. Avvertiti i vigili del fuoco l'incendio è stato domato circa 1 ora dopo.

Grazie all'intervento tempestivo della Polizia e Provinciale e successivamente dei Vigili del fuoco, l'incendio non si è propagava alle limitrofe abitazioni.