(UNWEB) Perugia. “La Sezione Polizia Stradale di Perugia opera quotidianamente sulle strade della provincia attuando controlli al traffico dei veicoli adibiti al trasporto merci e passeggeri.

Nell'ultima settimana, anche in vista dell'inizio delle prime partenze per le vacanze, l'attività della Stradale è stata notevolmente intensificata per garantire la sicurezza della circolazione e degli automobilisti.

L'impegno profuso ha visto un impiego di oltre 70 pattuglie in servizio h24 che hanno pattugliato sistematicamente il territorio di competenza controllando oltre 230 veicoli ed oltre 300 persone. 200 le infrazioni elevate (delle quali 90 a mezzi pesanti e oltre 40 per eccesso di velocità).

Sono state ritirate 6 patenti e decurtati complessivamente oltre 180 punti.

Le pattuglie sono intervenute per soccorso ad automobilisti in difficoltà oltre 30 volte e hanno rilevato 17 sinistri, 5 dei quali con feriti.

Sono stati 9 i veicoli sottoposti a sequestro e 6 le patenti ritirate. “