(UNWEB) Trevi “La campagna di prevenzione contro i furti in abitazione e le truffe agli anziani, promossa dalla Questura di Perugia, è stata presentata ieri pomeriggio a Trevi.

Nella bellissima cornice della sala consiliare del Comune, alla presenza del Sindaco Bernardino Sperandio, degli assessori e del Comandante della Polizia Locale, Fabio Antonini è stato presentato e consegnato ai cittadini il vademecum "Vacanze Sicure". A illustrare il progetto è stato il Dirigente del Commissariato di Foligno, Adriano Felici.

Realizzato dalla Questura di Perugia in vista dell'esodo per le vacanze estive, il vademecum fornisce alcuni utili consigli ai cittadini da osservare per non rimanere vittime di spiacevoli episodi.

Si tratta, come ricordato dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, di buone pratiche per contrastare la diffusione della microcriminalità, puntando su un rapporto di fiducia e di collaborazione con i cittadini.

Il vademecum 'Vacanze sicure' suggerisce una serie di comportamenti da adottare prima di partire per le vacanze: dal non lasciare la cassetta della posta piena nei giorni di assenza al non comunicare attraverso i propri profili social le proprie vacanze. Non solo. La Polizia di Stato, come sottolineato nel corso dell'incontro, consiglia anche di non aprire a quanti, con la scusa di fornire informazioni o di dover controllare i contatori, cercano di entrare nelle abitazioni.

Durante l'incontro sono state, inoltre, molteplici le testimonianze da parte dei cittadini presenti che hanno apprezzato l'iniziativa della Questura, dimostrando un alto sentimento di fiducia nella Polizia di Stato che ogni giorno è presente tra la gente.”

Così, in una nota, la Questura di Perugia.