(UNWEB) Perugia. "Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in piazza Piccinino dove era stata segnalata la presenza di un gruppo di ragazzi che, seduti nelle scalette situate nei pressi della chiesa, creavano disturbo con urla, schiamazzi e musica ad alto volume.

Gli operatori, giunti sul posto insieme a una pattuglia della Polizia Locale di Perugia, hanno avvicinato i giovani invitandoli ad abbassare il volume della musica e a mantenere un comportamento più contenuto e rispettoso degli abitanti della zona.

Nonostante l'invito degli agenti, uno dei giovani – classe 2002 – in palese stato di ebbrezza, ha continuato a tenere una condotta molesta. Per questo motivo i poliziotti, dopo averlo identificato, gli hanno contestato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 688 del Codice Penale per ubriachezza molesta.

Terminate le attività di rito, gli agenti hanno identificato anche gli altri presenti, diffidandoli dal proseguire nel creare disturbo."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.