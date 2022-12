(UNWEB) Perugia. "Mentre gli agenti della Polizia di Stato di Perugia erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno fermato un'auto sospetta con a bordo un cittadino ecuadoriano, classe 1971.

Alla richiesta dei poliziotti di esibire la patente di guida, il 51enne ha consegnato una patente di guida scaduta riferendo che quella in corso di validità l'aveva smarrita denunciando l'accaduto alle Forze dell'Ordine.

Dagli accertamenti, però, gli agenti hanno constatato che la patente di guida di cui era stato denunciato lo smarrimento, in seguito a provvedimento di revoca emesso dal Prefetto di Perugia, era stata oggetto di ritiro da parte della Polizia Locale in data antecedente alla denuncia.

Sentito in merito, il 51enne non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile e, per questo motivo, dopo essere stato accompagnato presso gli uffici della Questura per le attività di rito, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di falsità materiale commessa da privato in atto pubblico.

All'uomo sono state inoltre contestate anche le violazioni amministrative previste dagli articoli 116, 180 e 80 del Codice della Strada con contestuale fermo amministrativo del veicolo."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.