(UNWEB) "La Sezione della Polizia Stradale di Perugia, nell'ambito del calendario "ROADPOL", network delle polizie europee, ha intensificato i controlli su strada al fine di prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

La nuova campagna di controlli, denominata "ALCOOL & DRUGS", ha riguardato il controllo degli utenti che, soprattutto nel fine settimana, all'uscita dalle discoteche o dai locali notturni, si mettono alla guida dei veicoli dopo aver assunto sostanze alcoliche e droghe, creando un pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.

La campagna di prevenzione – alla quale hanno aderito le forze di polizia di tutti i Paesi dell'Unione Europea – ha come finalità quella di elevare i livelli di sicurezza sulle strade italiane, non solo mediante le attività internazionali congiunte di controllo e contrasto delle violazioni all'interno di specifiche aree strategiche, ma anche con campagne di prevenzione e di informazione che, educando gli utenti della strada in merito alle condotte da tenere alla guida e ai rischi conseguenti all'inosservanza delle regole del Codice della Strada, contribuiscono a ridurre il numero di vittime causate dagli incidenti stradali.

Gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Perugia hanno infatti effettuato dei monitoraggi lungo le principali strade statali con servizi specifici e controlli specificamente dedicati alla verifica della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, utilizzando le speciali apparecchiature in dotazione quali l'alcol test e il "drug read".

Nel corso del servizio, che ha visto in campo 60 pattuglie, sono stati controllati 146 veicoli e contestate 134 violazioni al Codice della Strada, tra cui 11 per guida in stato di alterazione psicomotoria."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.