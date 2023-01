(UNWEB) Assisi. "Anche in questo weekend, così come previsto nel piano di intensificazione dei controlli voluto dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai in occasione delle festività natalizie che si concluderanno in questo fine settimana, sta proseguendo l'attività di vigilanza del comune di Assisi e delle frazioni limitrofe.

Il dispositivo prevede l'impiego delle volanti dell'Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza che, coadiuvate da pattuglie in borghese e ciclomontate, stanno effettuando un'attenta attività di monitoraggio per prevenire i furti in abitazione, lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori.

I controlli stanno interessando le principali strade e vie d'accesso alla città francescana, estesi alle zone e località interessate da un maggior afflusso turistico, quali la Basilica di San Francesco e le chiese di Santa Chiara e San Rufino.

Il monitoraggio è stato intensificato anche a Santa Maria degli Angeli dove molte sono le persone e i turisti che stanno partecipando anche alle celebrazioni in Basilica.

I controlli, sotto il coordinamento del Dirigente del Commissariato di Assisi, vedranno in campo anche gli operatori della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche nonché delle altre Forze dell'Ordine.

Nei giorni scorsi, gli agenti hanno sottoposto ad accertamenti 127 persone di cui 40 controllate attraverso precursore etilometrico nella fascia serale e notturna. Effettuate verifiche anche a 86 veicoli e a 3 esercizi commerciali."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.