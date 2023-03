(UNWEB) Perugia. "Si è conclusa la scorsa settimana l'operazione "Rail Safe Day" del Compartimento della Polizia Ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo avviata lo scorso 21 marzo con il coinvolgimento degli operatori della Sezione Polfer di Foligno e del Posto Polfer di Perugia.

La giornata dedicata ai controlli straordinari, disposte su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, è finalizzata a prevenire i reati e i comportamenti scorretti in ambito ferroviario quali, ad esempio, l'attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza.

Gli operatori della Polizia Ferroviaria della Sezione di Foligno e del Posto Polfer di Perugia, a partire dalla giornata di martedì, hanno effettuato i controlli - sia sui convogli che in stazione - al fine di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri in transito.

L'operazione rientra tra le iniziative disposte periodicamente, anche attraverso il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo.

Durante l'attività, i poliziotti hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, al fine di garantire la sicurezza, effettiva e percepita, dei viaggiatori.

Hanno anche fornito ai viaggiatori alcuni consigli e avvertimenti utili per viaggiare in sicurezza in ambito ferroviario tra i quali: non superare la linea gialla; non salire o scendere dal treno al di fuori del marciapiede; ascoltare i messaggi diffusi dagli altoparlanti.

Nel corso dell'attività dell'ultima settimana, nelle Stazioni di Perugia e Foligno e negli scali controllati lungo gli itinerari della provincia, sono state 598 le persone controllate, 27 i servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 17 le pattuglie a bordo treno e 35 i treni scortati.

Durante il monitoraggio è stato anche sanzionato un giovane, classe 1996, che era stato notato dagli operatori della Polfer mentre attraversava pericolosamente i binari; per lui è scattata la contestazione dell'articolo 21 del D.P.R. 753 del 1980."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.