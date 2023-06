(UNWEB) Foligno. "Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Perugia, in servizio di vigilanza stradale lungo la Strada Statale E-45, sono intervenuti in località Collestrada, altezza dello svincolo per Foligno in direzione sud, per prestare soccorso a un veicolo rimasto in panne sul margine della carreggiata.

Mentre gli operatori – in attesa dell'arrivo del soccorso stradale – erano impegnati a segnalare il mezzo in avaria e a rallentare il traffico in sicurezza, hanno notato sopraggiungere a grande velocità, sulla corsia di sorpasso, un'autovettura di grossa cilindrata che, arrivata in prossimità dell'uscita per Foligno, si è spostata repentinamente sulla destra, tagliando tutta la careggiata per imboccare la corsia di decelerazione dello svincolo.

Nel corso della pericolosissima manovra, il conducente del veicolo ha quasi investito uno degli agenti intento ad effettuare le segnalazioni di emergenza. Solo grazie alla prontezza di riflessi del poliziotto è stata evitata la tragedia.

A quel punto, gli operatori hanno provveduto prontamente a fermare il veicolo e a sottoporre a controllo il conducente, successivamente identificato come un 49enne residente a Perugia.

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era gravato da un provvedimento ostativo di sospensione a tempo indeterminato della patente per mancata revisione.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno quindi proceduto alla contestazione delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada per eccesso di velocità, uscita irregolare dalla carreggiata e omessa presentazione alla revisione della patente, con conseguente ritiro della stessa ai fini della revoca.

Fortunatamente non vi sono state conseguenze per la circolazione stradale che ha subito solo un breve rallentamento fino all'arrivo del soccorso stradale che ha rimosso il veicolo dalla carreggiata."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.