(UNWEB) Perugia. "Continuano i servizi ad "Alto Impatto" nella Regione Umbria da parte del Compartimento Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato di Ancona.

In particolare nella settimana appena trascorsa, il personale Polfer è stato particolarmente impegnato nei controlli nelle stazioni di Foligno e Perugia con la collaborazione, a Foligno, di Edox e Hermes, due bellissimi cani pastore in forza alle unità cinofile.

Questa tipologia di servizi ha come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza in ambito ferroviario e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Muniti di smartphone e metal detector, con la collaborazione, in alcuni casi, delle unità cinofile, gli Agenti della Polizia Ferroviaria, hanno sottoposto a controllo 231 persone ed incentrato la propria azione sulla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, anche riguardo al fenomeno degli imbrattamenti con graffiti perpetrati in danno dei convogli lasciati in sosta negli scali."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.