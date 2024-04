(UNWEB) Perugia. "I Carabinieri della Stazione di Perugia Fortebraccio hanno notificato ad un esercizio pubblico, in Corso Garibaldi a Perugia, la chiusura ai sensi dell'articolo 100 del T.U.L.P.S., per un periodo di 15 giorni, disposto dal Questore della Provincia di Perugia.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di alcuni disordini registrati negli ultimi 4 mesi all'interno e nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico, circostanze che hanno generato grande preoccupazione tra i commercianti e i cittadini residenti della zona che, anche attraverso un esposto, hanno segnalato la situazione di disagio alle Forze dell'Ordine.

I militari dell'Arma dei Carabinieri, intervenuti in occasione di tali episodi, ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno, altresì accertato – in almeno 6 occasioni - che il locale è abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Date le circostanze, i militari hanno provveduto a formulare una proposta di sospensione dell'attività, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., all'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza.

Considerato l'allarme sociale suscitato nella collettività e la contingente situazione di pericolo per il mantenimento dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, il Questore della Provincia di Perugia, ha disposto con decreto la chiusura del suddetto esercizio commerciale e la sospensione della licenza per un periodo di 15 giorni ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S.

A dare esecuzione al provvedimento del Questore sono stati i militari dell'Arma dei Carabinieri che hanno provveduto alla notifica degli atti ed alla chiusura dell'attività."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.