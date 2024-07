(UNWEB) Perugia. "Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, è intervenuto in un'abitazione del Capoluogo per una violenta lite, a seguito del quale ha denunciato una donna, classe 1966, per il reato di lesioni personali aggravate.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno preso contatti con la vittima - che presentava un'evidente lesione alla testa - la quale ha riferito che, a seguito di una lite per futili motivi con la coinquilina, è stata aggredita violentemente da quest'ultima.

La donna ha raccontato che la 58enne, dopo averla minacciata con un coltello, l'ha colpita con un utensile da cucina al capo e al volto, procurandole delle lesioni.

Solo grazie all'intervento di un'altra residente, che era stata allarmata dalle grida della vittima, è stato possibile impedire un ulteriore degenerazione dei fatti.

Per questi motivi, terminate le attività di rito, gli agenti hanno deferito all'Autorità Giudiziaria la 58enne per il reato di lesioni personali aggravate."

Cos^, in una nota, la Questura di Perugia.