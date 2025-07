(UNWEB) Terni – Poco dopo le 11 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Terni è intervenuta per domare un incendio divampato a Nera Montoro, in prossimità della superstrada e dell’uscita stradale. Le fiamme hanno interessato un gruppo di rotoballe e si stavano pericolosamente avvicinando a un impianto fotovoltaico situato nelle vicinanze.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l’incendio è stato intercettato prima che potesse coinvolgere l’impianto, evitando così danni ben più gravi. Al momento non si registrano feriti. Sono in corso le operazioni di bonifica e accertamento delle cause.