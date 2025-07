Prosegue venerdì 18 e sabato 19 luglio il cartellone del Good Vibes Fest: musica live, aperitivi nella natura, cena alla brace e tramonti spettacoli. Domenica 20 schiuma party

(UNWEB) – Perugia, – A partire da questa settimana, al parco naturalistico perugino Città della Domenica è tornata la possibilità di organizzare feste di compleanno a tema per bambine e bambini. Un'occasione per trasformare un giorno speciale in un'avventura indimenticabile, tra natura, animali e mondi fantastici. "Grazie a questa iniziativa – spiegano dal parco –, i bambini, trasformatisi in principesse, piccoli cowboy, giovani ranger o sognatori delle fiabe, potranno esplorare aree fantastiche, partecipare alla caccia al tesoro nel rude far west o nel magico mondo delle fiabe, il tutto in un ambiente sicuro e stimolante". Si potranno scegliere vari pacchetto, in base alle esigenze, e personalizzare la festa come meglio si crede. Per informazioni si può consultare il sito web: www.cittadelladomenica.it/compleanni.

Da segnalare poi, a conlusione di questa settimana, che nella giornata di domenica 20 luglio Città della Domenica svolgerà la sua programmazione standard con in più il tradizionale schiuma party estivo.

Ma intanto, a Città della Domenica proseguono nel weekend (ogni venerdì e sabato) anche gli appuntamenti del cartellone estivo Good Vibes Fest, il festival gratuito che unisce musica live (ogni sera sono previste due band), aperitivi nella natura, cena alla brace e tramonti spettacolari.

Venerdì 18 luglio la serata inizierà alle 17.30 con l'AperiVibes: una bag con vino, tagliere e mappa dei punti panoramici, per godersi il parco in libertà tra daini, ulivi e scorci mozzafiato. Dalle 19, griglia accesa, birre artigianali, cantine ospiti e piatti per tutti i gusti, per poi, dalle 21, dare spazio alla musica dal vivo selezionata da Stix Music Club. Venerdì, sul palco arrivano i The Splat, con il loro pop punk fresco e coinvolgente, tra inediti energici e un ep in uscita. A seguire, i Reset che accendono il parco con una carica tutta italiana e un tributo appassionato ai Negrita.

Sabato 19 luglio, il Good Vibes Fest si tinge di puro rock italiano e sul palco arrivano gli Eh Già, una potente tribute band dedicata a Vasco Rossi, con tutta l'energia, l'intensità e le canzoni che hanno fatto la storia del Blasco. Insieme a loro, la scanzonata e coinvolgente Banda di Bice, con inediti e cover italiane che fanno cantare e sorridere il pubblico di ogni età. Ma la musica è solo una parte dell'esperienza. Dalle 17.30 inizia nuovamente l'AperiVibes e dalle 19 cena sotto le stelle con griglia accesa (anche veg), piatti estivi, birra e vino locale.

Insomma, musica dal vivo, natura e libertà ogni venerdì e sabato sera, con ingresso gratuito, alla Città della Domenica.