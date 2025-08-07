(UNWEB) – Perugia, Anche per l'estate 2025 la Regione Umbria rinnova il sostegno alle famiglie con l'avviso pubblico per l'erogazione di contributi destinati alla partecipazione dei minori ai centri estivi iscritti al registro regionale sul territorio. L'intervento si rivolge a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, accedendo con Spid o Cie alla piattaforma sviluppumbria.elixforms.it (modulo "Centri Estivi 2025"), a partire dalle ore 12 del 6 agosto ed entro le ore 12 del 12 settembre 2025. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda, valida per tutti i figli minori.

I contributi saranno erogabili esclusivamente per coloro che hanno frequentato i centri estivi iscritti nell'apposito elenco regionale aperto il 30 luglio scorso, come previsto dall'avviso dedicato.

"Questo intervento si inserisce nel quadro più ampio delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, in un'ottica di inclusione, pari opportunità e valorizzazione del tempo educativo estivo - sottolinea l'assessore al Welfare, Fabio Barcaioli - Si tratta di una misura che intercetta il bisogno reale di conciliazione e lo traduce in un sostegno economico diretto alle famiglie umbre".

Tutte le informazioni su: https://www.sviluppumbria.it/en/-/avviso-pubblico-contributi-alle-famiglie-per-la-partecipazione-di-bambini-e-ragazzi-ai-centri-estivi-2025

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/bambini-che-giocano-fontana-di-acqua-2213748/