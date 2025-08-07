(UNWEB)- Perugia L'assessore regionale alle Politiche agricole, Simona Meloni, in un incontro tecnico con i rappresentanti delle organizzazioni agricole, ha fornito un aggiornamento sulle problematiche legate all'erogazione del carburante agricolo a prezzo agevolato ed ha raccolto la richiesta di fare uno sforzo aggiuntivo per superare le "già note" criticità che stanno mettendo in forte difficoltà le imprese del settore.

"Alla luce di quanto emerso, dossier su cui peraltro stavamo già lavorando e motivo per cui avevamo già innalzato la percentuale di anticipo del gasolio dal 50% all'80% ad inizio aprile, ho attivato gli uffici dell'Assessorato per individuare soluzioni operative e da attivare subito - spiega l'assessore Simona Meloni. Siamo già al lavoro per una ricognizione puntuale del numero effettivo delle domande in attesa di sblocco: questo permetterà di scegliere poi lo strumento migliore per intervenire. C'è già la disponibilità ad un supporto potenziato, anche con sessioni dirette con i tecnici dei centri di assistenza delle associazioni di categoria (i Caa, ndr) per intervenire sulle domande che presentano criticità maggiori e per lo sblocco rapido di quelle richieste che invece hanno bisogno solo di integrazioni o correzioni di lieve entità".

"Tutto questo vale di più nella stagione estiva, dove il lavoro agricolo non può perdere nemmeno un giorno; motivo per cui, per far fronte alle difficoltà in particolare delle aziende che si occupano di attività irrigue e di quelle che si sono ampliate, interverremo con procedure straordinarie di comunicazione dei dati necessari allo sblocco delle pratiche", continua Meloni. Un'azione eccezionale che, confermano dall'assessorato, avrà carattere temporaneo e circoscritto a fascicoli con particolari criticità. L'assessore Simona Meloni annuncia poi che in parallelo la struttura continuerà ad interfacciarsi con il fornitore dei sistemi informatici per risolvere in via definitiva i problemi di interoperabilità dei software adottati dalla Regione ad inizio 2024. "Abbiamo individuato una serie di soluzioni che potranno avere un impatto immediato nella risoluzione delle criticità che diverse aziende agricole umbre stanno incontrando e che ci sono state rappresentate dalle associazioni di categoria - afferma Meloni. La Regione non resta a guardare: siamo al lavoro con gli uffici tecnici per superare le problematiche in tempi ristretti, così come è avvenuto solo pochi mesi fa quando abbiamo attivato l'innalzamento dell'anticipo del carburante agricolo facendolo passare dal 50% all'80%. Lavoriamo ogni giorno affinché nessuna impresa resti indietro, cercando di e gestire e risolvere problematiche dovute a scelte del passato sulle quali faremo degli approfondimenti e delle valutazioni di merito".