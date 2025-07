(UNWEB) Terni – Attimi di apprensione questa notte in via dei Colli, dove intorno alle 4:44 un grosso ramo si è staccato da un pino, finendo sulle auto in sosta lungo la strada. La segnalazione è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, che ha immediatamente inviato sul posto una squadra composta da autoscala e APS.

I Vigili hanno lavorato per ore, fino alle prime luci dell’alba, per rimuovere il ramo e mettere in sicurezza l’albero, evitando ulteriori rischi per i veicoli e i passanti. Al momento non si segnalano feriti, ma sono in corso le verifiche per valutare eventuali danni materiali.