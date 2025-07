(UNWEB) Città di Castello. Nelle giornate di sabato e domenica la Polizia di Stato di Città di Castello ha svolto dei servizi di controllo sulla strada 257 detta "Apecchiese", per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme del codice della strada, in particolare per quanto riguarda la velocità e il controllo dei veicoli.

I controlli, effettuati nel territorio di Città di Castello hanno consentito di controllare 65 motociclisti e 20 autoveicoli e sono stati effettuati 6 posti di controllo, controlli finalizzati a prevenire incidenti e garantire la tranquillità dei cittadini e dei turisti.

Per un motociclista è scattata la sanzione per la revisione scaduta in base all'art. 80 comma 14 del C.d.S. e la sospensione del motoveicolo sospesa fino all'effettuazione del rinnovo della revisione.

Continueranno anche nei prossimi week-end estivi i servizi mirati per i controlli su questo tratto di strada nonché sulle altre arterie strategiche per la movimentazione turistica.

La Polizia di Stato raccomanda a tutti gli utenti della strada il rispetto dei limiti e di prestare la massima attenzione.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.