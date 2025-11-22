(UNWEB) Perugia. Nel primo pomeriggio, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha rintracciato e arrestato un 32enne - cittadino marocchino, gravato da precedenti di polizia -per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; l'uomo è stato, altresì, sottoposto a fermo per il delitto di tentato omicidio.

In particolare, a seguito di un accoltellamento di un32enne che ha riportato gravi lesioni ed è tutt'ora ricoverato in ospedale in condizioni definite serie dai sanitari, fatto avvenuto questa notte in piazza Danti a Perugia, gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal sostituto di turno dell'Ufficio, hanno immediatamente avviato approfondimenti investigativi con la minuziosa visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza e l'audizione dei testimoni.

Attraverso questi accertamenti sono riusciti, in brevissimo tempo, ad individuare colui che è ritenuto il presunto autore del fatto.

Avviate immediatamente le ricerche, il soggetto è stato rintracciato – anche grazie ai vestiti indossati, gli stessi utilizzati al momento dell'aggressione - e bloccato in Piazza Grimana.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 400 grammi di sostanza che, all'esito degli accertamenti tecnici del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo hashish, nonché di un coltello, materiale poi sottoposto a sequestro.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà per possesso di oggetti atti ad offendere.

Essendo stato riconosciuto come l'autore dell'accoltellamento dalla vittima e da un testimone, è stato altresì sottoposto a fermo per il delitto di tentato omicidio dal sostituto di turno, in relazione alla gravità del fatto, ritenendo configurabile il pericolo di fuga.

L'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa della convalida della misura.

Così, in una nota, Il Procuratore della Repubblica Raffaele Cantone