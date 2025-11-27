(UNWEB) I colleghi dell'ufficio stampa della Giunta regionale dell'Umbria, insieme alla portavoce, esprimono profondo dispiacere, dolore e sincera tristezza per la prematura scomparsa del collega Fabio Luccioli.



In questo momento di lutto, l'ufficio stampa si stringe con affetto, vicinanza e partecipazione attorno al fratello Andrea e all'intera famiglia, porgendo le più sentite e sincere condoglianze.

Il dolore per questa grave perdita accomuna tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere Fabio e apprezzarne la professionalità.