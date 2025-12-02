(UNWEB) – Assisi, –Nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre nel territorio del Comune di Assisi sono previste le riprese cinematografiche del film "Sul cammino di Francesco".
Per permettere lo svolgimento delle operazioni, con apposita ordinanza, il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia ha disposto l'istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione dei veicoli lungo la SR 444 Subasio al Km 31+400, via Rosati, direzione Assisi.
Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 12 alle 16 e comunque fino al termine delle riprese.