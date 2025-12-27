(UNWEB) Perugia. Ieri mattina, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto nel quartiere di Fontivegge per una segnalazione di lite in atto.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno riscontrato la presenza di un uomo disteso a terra, con una ferita alla testa e personale sanitario del 118 intento a prestare le prime cure.

Nel corso dei primi accertamenti, gli agenti hanno preso contatti con un testimone, il quale ha riferito che, poco prima, mentre transitava a piedi in via Cortonese, aveva sentito un forte rumore e notato un uomo di origini africane chiedere aiuto. Tale soggetto, ancora presente sul posto, è stato avvicinato dagli agenti ed identificato come cittadino guineano, classe 1997.

L'uomo, sentito in merito ai fatti, ha riferito di aver tentato di prestare soccorso alla persona ferita già presente sul luogo dell'evento.

Gli accertamenti, effettuati anche tramite il personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica intervenuto sul posto, non hanno consentito di riscontrare la presenza sul veicolo di evidenti segni riconducibili ad un sinistro stradale.

In seguito, il 28enne è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura e, al termine degli accertamenti di rito, denunciato per solo reato di guida in stato di ebbrezza.

La persona ferita, invece, è stata accompagnata presso il locale nosocomio in codice rosso.

Sono in corso le indagini da parte della Squadra Mobile per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.