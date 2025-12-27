(UNWEB) CIttà di Castello. Nel pomeriggio di oggi, 27 dicembre 2025, intorno alle 16:20, i Vigili del Fuoco di Città di Castello e Gubbio sono intervenuti in località Montelovesco, nel comune di Gubbio, per un incendio che ha coinvolto un annesso agricolo.

All’interno della struttura erano presenti diverse attrezzature agricole, alcune bombole di GPL e del legname, elementi che hanno reso l’intervento particolarmente delicato. Sul posto sono state inviate due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte proveniente dalla sede centrale per garantire un adeguato rifornimento idrico.

A supporto delle operazioni erano presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nella gestione dell’area e nella sicurezza della viabilità circostante.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e impedire che le fiamme si propagassero ad altre strutture o alla vegetazione circostante.