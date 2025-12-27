(UNWEB) Perugia. Nella notte, intorno all’1:00, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Riccardo Wagner, nel quartiere San Sisto a Perugia, per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al secondo piano di una palazzina composta da quattro unità abitative.

A innescare le fiamme sarebbe stato un guasto elettrico a un vecchio apparecchio radiofonico, che ha preso fuoco nella zona soggiorno generando un principio d’incendio con fiamme vive. Al momento dell’episodio nell’abitazione si trovavano due donne, una signora anziana con disabilità e la sua assistente, entrambe addormentate nella zona notte.

Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere l’incendio in tempi brevi, evitando che le fiamme si propagassero alle altre stanze e limitando così i danni. Non risultano compromissioni strutturali all’edificio.

Le due occupanti, che hanno inalato del fumo, non hanno riportato conseguenze gravi ma sono state accompagnate in ospedale dal personale del 118 per accertamenti.

Non sono disponibili immagini pubblicabili dell’intervento.

Foto di automatic6517 da Pixabay