(UNWEB) NORCIA – Dalle 14:30 di oggi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Norcia sono intervenuti in località Castelluccio di Norcia (PG) per il recupero di 15 autovetture rimaste bloccate dalla neve lungo la viabilità della zona.

Tra gli occupanti dei veicoli erano presenti alcuni minori e una persona con disabilità. Le squadre intervenute hanno provveduto a mettere in sicurezza tutte le persone coinvolte, garantendo assistenza fino al completo recupero dei mezzi.

Per ripristinare la circolazione sono successivamente arrivati due mezzi spazzaneve, che hanno lavorato per liberare la strada e consentire il transito in sicurezza.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 21:30, dopo diverse ore di intervento in condizioni meteo particolarmente difficili.