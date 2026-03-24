(UNWEB) Fabro. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 16:00, nella zona di Fabro, in prossimità del chilometro 437 dell'autostrada A1. Il fronte del fuoco, alimentato dal vento, si è propagato rapidamente in direzione nord verso l’abitato di Fabro, creando una situazione di forte allerta.

I soccorsi sul campo Imponente lo schieramento dei soccorritori per tentare di arginare il rogo. Sul posto sono confluite d’urgenza le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Orvieto e Montepulciano, supportate da una squadra arrivata da Terni. In ausilio ai pompieri operano anche i volontari della Protezione Civile di Orvieto e i Carabinieri per la gestione della sicurezza e della viabilità.

Intervento aereo e criticità Date le caratteristiche del territorio, particolarmente impervio, le operazioni da terra risultano estremamente complesse. Per questo si è reso necessario l’invio di un elicottero dei Vigili del Fuoco per effettuare i lanci dall'alto. Attualmente il fronte di fuoco si estende per circa 500 metri di larghezza e 200 di profondità.

Rinforzi e previsioni Il comando ha già disposto il richiamo di personale in straordinario per potenziare i turni e garantire la continuità dello spegnimento durante la notte. Tuttavia, se l'incendio non dovesse essere estinto nelle prossime ore, è già previsto un ulteriore e massiccio intervento aereo alle prime luci dell’alba di domani per domare definitivamente i focolai nelle zone inaccessibili ai mezzi di terra.