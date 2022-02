Venerdì 4 marzo a Perugia presentazione del libro di Enzo Cordasco e dimostrazione di danzaterapia

(UNWEB) Venerdì 4 marzo 2022, ore 17, nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori a Perugia, in piazza IV Novembre, omaggio a Maria Fux per il centesimo compleanno. L’appuntamento è suddiviso in due momenti: Rosella De Leonibus presenta il libro di Enzo Cordasco “Il ritmo dentro me. Maria Fux e la Danzaterapia” (Era Nuova edizioni Perugia); dimostrazione di danzaterapia (Metodo Fux) a cura della danzaterapeuta toscana Giuliana Gattari. Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia porterà i saluti istituzionali.

Maria Fux prima di essere una grande danzaterapeuta (il suo metodo è famoso in tutto il mondo) è stata anche una grande danzatrice e coreografa che ha lavorato con Marta Graham, la madre della cosiddetta Modern Dance. E’ stata in Italia molte volte e in Umbria ha tenuto molti corsi presso la Cittadella di Assisi.

Nel suo Studio-Laboratorio di Buenos Aires ancora oggi a 100 anni (2 gennaio 2022), conduce i suoi corsi e crea gruppi integrati di accoglienza lavorando con persone normali e con persone disagiate o malate anche psichicamente o portatori di handicap.

Ingresso libero fino a esaurimento posti (mascherina FFP2 e green pass rafforzato).