(UNWEB) Gubbio. Venerdì 15 e sabato 16 luglio, nell’ambito delle Summer School residenziali fra Marche e Umbria promosse dalla Fondazione Federico Zeri, si svolgerà a Gubbio il corso “Federico da Montefeltro e le arti. Un laboratorio del Rinascimento”.

Questo è il programma:

venerdì 15 luglio, Scuola di specializzazione in beni storico artistici, a partire dalle ore 9.30 dopo i saluti di Cristina Galassi, direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Perugia, Paola Mercurelli Salari, direttrice Museo del Palazzo Ducale di Gubbio e Marco Pierini, direttore Galleria Nazionale dell’Umbria e Direzione regionale musei dell’Umbria, si parlerà delle arti a Gubbio al tempo di Federico con Francesco Mariucci, Biblioteca Sperelliana, e Maria Rita Silvestrelli, Università per Stranieri di Perugia. Seguiranno Paola Mercurelli Salari con “Vicende del palazzo dei Montefeltro a Gubbio” e Francesco Paolo Di Teodoro, Politecnico di Torino e Museo Galileo di Firenze, con “Il lascito teorico e grafico di Piero della Francesca: dal Libellus al De prospectiva pingendi”.

Alle ore 15 visita alla mostra “Federico da Montefeltro e Gubbio: “lì è tucto el core nostro et tucta l’anima nostra”, Palazzo Ducale, Museo diocesano e Palazzo dei Consoli in compagnia del curatore Francesco Paolo Di Teodoro.

Sabato 17 luglio, con inizio alle ore 9.30, alla Biblioteca comunale Sperelliana, Mirko Santanicchia, Università di Perugia, si soffermerà su “Intagliatori e intarsiatori eugubini del Rinascimento”, Fulvio Cervini, Università di Firenze, su “Le armi dei Montefeltro”, Cecilia Prete, Università di Urbino, su “Immagine e mito di Urbino nella storiografia tra Otto e Novecento” e Cristina Galassi, Università di Perugia, su “Immagine e mito di Gubbio nella storiografia tra Otto e Novecento”.

Le Summer School hanno l’intento di approfondire temi legati alla storia dell’arte marchigiana e umbra di riflesso internazionale e promuovere la conoscenza di emergenze artistiche presenti in territori particolarmente cari agli studi di Zeri. I programmi prevedono lezioni frontali integrate da visite a monumenti, musei, centri urbani, in collaborazione con le istituzioni locali.