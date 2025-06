Di nuovo presentato il bel libro storico dell'opera di Mario Valentini, un omaggio alle radici e alla forza della comunità perugina: l'evento è frutto della collaborazione fra la Società del Gotto e la Famiglia Perugina

(UNWEB) Perugia. La città di Perugia celebra i suoi valori di libertà e dignità civile con l'opera di Mario Valentini. Sabato 31 maggio, presso la Società del Gotto, e' avvenuta la presentazione del volume "L'Anima libera e fiera di Perugia", un appuntamento inserito nel ciclo delle "Conversazioni in Città" promosso dalla stessa Società del Gotto e in questo caso in collaborazione con la Famiglia Perugina presente il Presidente Giovanni Brozzetti. L'evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e appassionato, che ha riempito la sala, dimostrando interesse allo svolgersi dell'incontro moderato da Daniele Lupattelli, presidente della Volumnia editrice. L'incontro ha visto come protagonisti l'autore Mario Valentini e Leonardo Varasano, docente universitario e consigliere comunale di Perugia. L'autore, stimolato con competenza e capacità oratorie, ha illustrato con passione e competenza le pagine della sua opera.

Il volume pubblicato da Volumnia Editrice, rappresenta un viaggio attraverso i momenti salienti della storia di Perugia, dai tempi dell'antica civiltà etrusca fino al Risorgimento. Con l'ausilio di immagini proiettate durante la presentazione,

Valentini ha guidato i presenti nel racconto di una città che ha saputo essere potenza, oppressione e infine simbolo di libertà e riscatto.

"L'Anima libera e fiera di Perugia" è il racconto di radici e di lotte che ripercorre le fasi fondamentali della storia cittadina: dall'età etrusca, che testimonia la potenza e la ricchezza di una civiltà antica, al periodo del Libero Comune nel XIII secolo, quando Perugia divenne un fulcro di democrazia e sviluppo, grazie alla collaborazione tra borghesia e popolo. In quegli anni, la città si distinse per opere che ancora oggi parlano al mondo, simboli di una civiltà fiera e innovativa.

Il racconto prosegue con le crisi, le guerre fratricide, le signorie e la lunga dominazione papale, durata più di tre secoli, fino alla definitiva riscossa tra fine '700 e metà dell'800. Valentini descrive con orgoglio e passione le cinque rivoluzioni che i perugini hanno condotto per affermare la propria autonomia e dignità: dal 1375 contro l'abate di Monmaggiore, passando per la Repubblica giacobina del 1798, la creazione della Repubblica delle Province Unite nel 1831, la Repubblica Romana del 1848 e, infine, la rivoluzione del 14 giugno 1859, repressa violentemente dal Papa.

L'autore ha sottolineato come queste vicende siano più di semplici capitoli storici: sono un patrimonio di valori e di coraggio che devono essere trasmessi soprattutto ai giovani, perché rappresentano la nostra speranza e il nostro futuro. Con questo volume, Valentini intende offrire un messaggio di orgoglio civico, di resistenza e di amore per la propria terra, affinché le nuove generazioni possano trarre insegnamenti dalla storia passata e continuare a scrivere il proprio destino.

L'evento si inserisce in un ciclo di incontri , programmati dalla Società del Gotto, dedicati alla memoria e all'identità di Perugia, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e di orgoglio civico tra i cittadini.

"L'Anima libera e fiera di Perugia" si configura come un'opera fondamentale per chi desidera conoscere e riscoprire le radici di questa città, simbolo di libertà, resilienza e orgoglio civico. La presentazione di Valentini, ricca di suggestioni e testimonianze storiche, ha rappresentato un momento di riflessione e di celebrazione di una comunità che, nel corso dei secoli, ha saputo mantenere viva la propria anima libera e fiera. Cosa importante è che il libro di Valentini ha avuto grande successo anche tra i giovani perugini e ancora oggi è richiesto.