(UNWEB) Riceviamo e Pubblichiamo - Sta proseguendo il percorso di Radici e Ali. La vita come non te l’hanno mai raccontata di Paolo Diotallevi, insegnante dell’Istituto Alberghiero di Spoleto, un libro che sta trovando un’ampia diffusione nelle scuole umbre e in altre regioni italiane.

Il volume è una testimonianza autobiografica che ripercorre l’infanzia e la giovinezza dell’autore, cresciuto in un piccolo paese dell’Umbria, fino alle esperienze di studio e lavoro lontano da casa. Un racconto autentico, privo di idealizzazioni, che restituisce il valore della fatica, delle scelte difficili, degli errori e delle ripartenze. Non un manuale né un romanzo, ma una storia vera che parla di radici familiari, identità e della ricerca del proprio posto nel mondo.

Radici e Ali è strutturato come un dialogo diretto con i giovani: capitoli brevi, linguaggio semplice, episodi concreti che diventano occasione di riflessione su temi come il coraggio di partire, la paura di sbagliare, il senso del lavoro, la responsabilità personale e il rapporto tra sogni e realtà. Per queste caratteristiche, il libro viene adottato da numerosi istituti come testo di riferimento per percorsi di educazione civica, orientamento e cittadinanza attiva.

Il libro si apre con la prefazione della dirigente scolastica Roberta Galassi, che colloca la testimonianza all’interno di un solido contesto educativo. L’opera è inoltre arricchita dai contributi di Don Luigi Ciotti, Marta Cotarella e Pier Virgilio Dastoli, che ampliano lo sguardo sui temi dell’impegno civile, del lavoro e della cittadinanza.

Accanto al mondo della scuola, Radici e Ali è entrato anche in carcere, dove è stato utilizzato come strumento di riflessione e confronto in percorsi educativi, rafforzando il messaggio di responsabilità, cambiamento e possibilità di riscatto.

Il percorso del libro è stato attenzionato da diverse testate giornalistiche e media regionali, tra cui TG3 Umbria, TG3 Marche, Umbria TV e Umbria TV – L’Aperitivo.

Dopo l’Umbria, il progetto ha raggiunto le Marche. Martedì 2, Paolo Diotallevi è stato ospite a Cingoli, presso il Palazzo comunale di Cingoli, nell’ambito della Settimana culturale, per un incontro pubblico seguito anche dai media regionali.

Durante l’incontro si è sviluppato un dialogo con i ragazzi sui temi del bullismo, della violenza di genere e del ruolo degli adulti accanto ai giovani, con particolare attenzione all’ascolto, alla corresponsabilità educativa e alla costruzione di relazioni sane.

Il viaggio di Radici e Ali proseguirà nei prossimi mesi in altre regioni italiane, tra cui Lombardia e Roma, confermando un percorso che unisce scuola, territorio, comunità e informazione.

Il volume è disponibile su Amazon, presso la Feltrinelli – La Grande Libreria, e su numerose piattaforme online.