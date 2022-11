I Sindaci Toniaccini e Lucarelli: "Mettiamo a sintesi esperienze ed eccellenze diverse per dare vita a un nuovo progetto di valorizzazione congiunta del nostro patrimonio".

Toniaccini: "Stiamo lavorando per recuperare le cavità ipogee a Deruta".

(UNWEB) Mettere in rete il Museo Regionale della Ceramica di Deruta con Narni Sotterranea per la promozione e valorizzazione reciproca dei due siti: è questo il senso del protocollo d'intesa firmato oggi, nella Sala Pagliacci, della Provincia di Perugia,

dal Sindaco di Deruta, Michele Toniaccini e dalla presidente dell'associazione Narni Subterranea, Annamaria Loretani, alla presenza del Sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli e di Roberto Nini, membro del direttivo dell'associazione che, in questi ultimi 25 anni, ha recuperato e valorizzato la Narni sotterranea.

Il Museo Regionale della Ceramica di Deruta rappresenta una delle più tipiche tradizioni di produzioni artistiche del territorio umbro famose nel mondo e Narni sotterranea è il principale attrattore turistico della città e tra i più importanti ipogei aperti al pubblico in Italia. I due Musei registrano ogni anno un elevato numero di visitatori provenienti da ogni parte del mondo e, nel visitare la terra umbra, accedono alle rispettive strutture museali per l'indiscusso interesse storico, culturale che esprimono.

Con la convenzione, si intende dare corso a una promozione integrata dell'offerta turistica e culturale e delle produzioni tipiche del territorio sotto il profilo artigianale e naturalistico.

"Stiamo lavorando anche un nuovo progetto di valorizzazione delle cavità ipogee, a Deruta che – ha esordito il sindaco Toniaccini – presenteremo a breve e questa collaborazione sarà utile anche su questo fronte.

L'Umbria è terra ricca di eccellenze ha un patrimonio diffuso e mettere a rete queste diverse realtà, significa potenziarne la promozione e la loro valorizzazione. Significa promuovere le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra vocazione, con uno sguardo al futuro, costruendo e tessendo ulteriori trame. Questa operazione evidenzia anche la capacità dei Comuni di uscire dal proprio territorio per relazionarsi con gli altri e per mettere a sintesi progettualità diverse. E' l'inizio di un percorso che dovrà portare a condividere esperienze ed idee, per rafforzare e diffondere l'identità dei nostri territori".

Per il sindaco Lucarelli "visitare musei dispersi in un territorio ampio in modo agevolato – sottolinea il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli - significa riconoscere la validità di una rete che, partendo dalle singole identità, riesce a mostrare la forza di una connessione che avrà ricadute positive perché rilancia un'immagine rinnovata e coordinata di istituzioni culturali che guardano non solo all'aspetto economico, ma attraverso le proprie attività di studio e formazione, diventano laboratori di coscienza civica. La collaborazione fra le due realtà sarà l'occasione per una comunicazione e promozione integrata assolutamente inedita che auspico sia il primo passo per includere ulteriori siti di interesse culturale".

Il direttore del Museo, il professor Francesco Federico Mancini ha detto che "mentre la Narni sotterranea è conosciuta e visita da tanti anni, per Deruta è una assoluta novità. Questi percorsi sono dei grandi attrattori turistici".

Mentre la presidente Loretani ha evidenziato come "la creazione di una rete con le realtà del territorio è per la Narni sotterranea una regola, che vige dal 2000, quando insieme ad Orvieto e Amelia fu istituita Umbria sotterranea e quando, successivamente a livello nazionale, con città famose, tra le quali Roma, Torino e Napoli, tanto per citarne alcune, fu fondata Italia Sotterranea. Pertanto abbiamo accolto con enorme piacere la proposta del Sindaco di Deruta Toniaccini di estendere la rete di collaborazione anche al Museo della Ceramica, con una promozione reciproca che include non soltanto siti ipogei ma anche culturali e naturalistici, come era già avvenuto con il Comune di Terni per la Cascata delle Marmore, con il Consorzio Frasassi per le omonime grotte o per il Palazzo Cesi di Acquasparta.

Oggi la lista delle collaborazioni, promozioni e scontistiche reciproche copre buona parte della nostra penisola e quindi siamo ben felici di annoverare l'importante sito derutese in questo nutrito elenco di luoghi straordinari".

In sintesi, i termini del Protocollo:

L'accordo prevede, fra l'altro, che le parti firmatarie si impegnano a scambiare materiale pubblicitario rispettivamente da esporre e proiettare ove possibile e compatibilmente con le postazioni multimediali disponibili all'interno delle sale delle rispettive strutture;

Il Museo Regionale della Ceramica si impegna a consegnare per esposizione oggetti tipici dell'artigianato locale derutese all'Associazione Culturale Subterranea e l'Associazione stessa si impegna a consegnare al Museo Regionale della Ceramica materiale informativo con la finalità di stimolare reciprocamente la curiosità dei turisti a visitare i due Musei. Le parti definiranno con accordi operativi gli oggetti da esporre nei rispettivi musei.

Al fine di favorire la fruizione integrata dei due Musei, le parti valuteranno la possibilità di promozioni reciproche nella vendita dei biglietti di ingresso. In particolare il Comune di Deruta valuterà la possibilità di agevolazioni scontistiche in accordo con il gestore.

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità di tre anni