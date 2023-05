La Camera di Commercio spinge sulla creazione delle CER con iniziative di confronto e di ascolto delle aziende, a giugno due importanti appuntamenti.

(UNWEB) "La Camera di Commercio dell'Umbria rafforzerà il suo ruolo di attore privilegiato e punto di riferimento del territorio in materia di transizione energetica, sia proseguendo le azioni di confronto e di ascolto delle imprese, sia promuovendo iniziative di raccordo con gli altri stakeholder locali".

Così il Presidente dell'Ente Camerale, Giorgio Mencaroni, inquadra due importanti eventi che l'Ente ha organizzato per giugno con l'obiettivo di informare e aggiornare sulla normativa delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), sugli strumenti giuridici, organizzativi e tecnologici per configurare tale Comunità, rivolgendosi in particolare al mondo delle imprese umbre e degli enti pubblici.

Un tema cruciale, tanto che il tema della transizione ecologica occupa un ruolo prioritario nell'agenda europea e italiana e lo scenario attuale, tra costi energetici e crisi climatica, impone un'accelerazione che possa favorire la diminuzione della dipendenza energetica del nostro Paese e rafforzare la competitività delle imprese italiane. Nel raggiungimento di tali obiettivi il ruolo della Camera di Commercio è di aumentare la consapevolezza del sistema produttivo in merito alle possibili alternative all'attuale quadro di approvvigionamento, favorendo interventi di risparmio ed efficienza e forme di autoproduzione e autoconsumo con il ricorso alle fonti rinnovabili e alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Le CER rappresentano infatti una delle modalità con cui è possibile realizzare tale transizione, esse si pongono come entità che condividono produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili oltre a produrre benefici in termini ambientali, economici e sociali.

Gli incontri

I due incontri, in programma per martedì 6 e venerdì 23 giugno, dalle ore 10 presso la sede camerale del Centro Servizi Alessi, intendono avviare un'azione di sensibilizzazione sulle CER coinvolgendo tutte le parti interessate in un reciproco ascolto, in una condivisione dei propri possibili contributi e facilitare un dialogo costruttivo volto a promuovere la creazione di CER nei territori umbri.

Al primo incontro del 6 giugno saranno presenti Roberto Morroni - Assessore regionale alle politiche agricole, Amedeo di Filippo- Direttore amministrativo dell'Arpa Umbria, e un rappresentante dell'Anci Umbria. Tra i relatori Antonio Romeo di Dintec, il Consorzio camerale per l'innovazione tecnologica, l'ENEA, il Gestore dei servizi energetici GSE, l'Ordine dei dottori Commercialisti di Perugia, le Associazioni di categoria.

Il secondo incontro, in calendario per venerdì 23 giugno, sarà rivolto a raccontare le buone pratiche e le esperienze territoriali di CER a oggi attive, con un focus sugli aspetti operativi su cui informare i possibili soggetti promotori, i potenziali beneficiari, gli stakeholder.

"La Camera di Commercio dell'Umbria – evidenzia il Presidente Mencaroni, intende svolgere appieno il proprio ruolo di supporto al mondo produttivo affinché possa cogliere tutte le opportunità derivanti dalla transizione energetica e dall'uso delle fonti di energia rinnovabile, favorendo in particolare nelle Pmi un efficientamento energetico e una preparazione specifica che le possano rendere ancora più competitive e sostenibili".