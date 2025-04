(UNWEB) Sono tutti produttori agricoli under 35, con un’età media di 31 anni, i protagonisti del Mercato Coperto di Campagna Amica a Ponte San Giovanni: oggi l’inaugurazione di questo nuovo spazio dedicato alla vendita diretta dei prodotti di qualità agroalimentari made in Umbria, dal campo alla tavola.

Dall’ortofrutta alla carne, dai formaggi ai salumi, dai legumi ai cereali, dalle farine alla frutta secca, dall’olio extravergine di oliva alle uova, dalla pasta ai prodotti da forno, fino alla birra agricola e vino: queste alcune delle produzioni agricole che saranno proposte dal produttore al consumatore da sette giovani agricoltori.

Una nuova risposta economica per le nostre imprese, importante specie in questo periodo di incertezze e tensioni internazionali - ha commentato Albano Agabiti Presidente Coldiretti Umbria - con un progetto che può contare sull’energia e sulla volontà di veri giovani agricoltori che propongono ai consumatori quanto quotidianamente coltivano e producono nelle proprie aziende agricole. I nostri mercati permettono di esaltare non solo il patrimonio agroalimentare locale nel segno di autenticità e socializzazione - ha aggiunto Agabiti - ma anche di dare vita ad un nuovo rapporto tra aree rurali e urbane che vede nello sviluppo di sistemi locali del cibo, la possibilità di superare le contraddizioni di una dieta alimentare globale. Un’iniziativa che agevola il recupero della cultura e delle tradizioni contadine ma spinge anche, con un progetto di filiera, all’innovazione e alla rivitalizzazione dei quartieri delle città.Un’occasione non solo per una spesa consapevole e nutriente, ma anche di condivisione, scambio di storie, saperi ed esperienze: con un duplice obiettivo, quello dell’interesse delle imprese ma anche di tutta la comunità.

Si tratta di un progetto che abbiamo ponderato da tempo come giovani agricoltori - ha sottolineato Francesco Panella Delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa, presente con le proprie eccellenze al mercato - ma che allo stesso tempo abbiamo fortemente voluto perché portatore di valori forti e prospettive economiche in cui tutti ci riconosciamo. Un vero progetto di filiera che permetterà di esaltare il nostro lavoro quotidiano nelle campagne. Poter passare, grazie alla multifunzionalità delle nostre imprese, dalla coltivazione alla vendita diretta, rappresenta infatti un’opportunità che da sempre inseguiamo con convinzione, consci di poter puntare sulla forte fiducia e negli stretti rapporti che si creano tra cittadini e imprenditori agricoli. Grazie alla vendita diretta il consumatore può scegliere in modo consapevole di premiare un certo tipo di visione socio-economica che punta sul sostegno delle aree agricole, e, con esse, sulla conservazione del paesaggio e della biodiversità agricola e naturalistica. Le aziende giovanili tra l’altro - ha ricordato Panella - hanno un maggior grado di innovazione rispetto alla media nazionale e una maggior propensione ad investire. Un modello sostenibile che affonda le sue radici nella terra e nelle comunità e attento alle esigenze della società odierna.

Campagna Amica raddoppia la sua presenza - ha spiegato Mario Rossi Direttore Coldiretti Umbria - sia come mercati al coperto dopo la positiva esperienza in atto a Madonna Alta, ma anche a Ponte San Giovanni, un vero polo dell’agroalimentare di qualità, visto che questa nuova apertura si pone a fianco del mercato scoperto di Campagna Amica del martedì presso il parcheggio adiacente a Via Giuseppe Lunghi. Senza dimenticare, tra l’altro, anche il mercato scoperto di Pian di Massiano del giovedì. Tra le peculiarità del nuovo mercato, la presenza degli operatori del Patronato Epaca-Coldiretti, tutti i venerdì mattina, per una consulenza gratuita ai cittadini nel campo della previdenza, della tutela sociale, degli infortuni sul lavoro e malattie professionali e prestazioni a sostegno del reddito. Inoltre la presenza di un vero e proprio “Banco di prova”, una postazione che rimarrà aperta e fruibile da quei giovani che intendono sperimentare la formula della vendita diretta. Una sorta di “centro per l’impiego” per sostenere le idee e i progetti di imprenditori ancora “non strutturati”, ma desiderosi di provare questo tipo di vendita. L’obiettivo - ha precisato Rossi - è quello di unire sempre di più mondo rurale ed urbano, stando vicino alle persone e sostenendo le imprese del territorio e l’economia locale, con un’attenzione particolare alla qualità dei prodotti agroalimentari e alla soddisfazione e sicurezza dei consumatori. Un mercato che sarà aperto non solo alla vendita, ma anche ad iniziative con e per la comunità

Ecco le giovani imprese protagoniste del Mercato Coperto di Campagna Amica di Ponte San Giovanni, in Via della scuola 90, che sarà aperto il giovedì e il sabato dalle 09.00 alle 14.00 e il venerdì dalle 09.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00. “L’Orto del Mi Nonno” di Francesco Capalbo: ortofrutta; “Le Radici” soc. agr.: prodotti da forno, olio extravergine di oliva, legumi e cereali; “La Casa di Campagna” di Lucantoni Alessandro: carni fresche e stagionate di bovino e suino; “L’Arte del Pastore” di Runci Anna: formaggi freschi e stagionati di latte vaccino e ovino; “Le Sillabe” soc. agr.: olio extravergine di oliva e birra agricola; “Agriselva” di Remo Valentini: vino, legumi, cereali, farine, pasta fresca, frutta e pasta secca; “Az. Agr. Loris Scarponi”: uova.

In occasione dell’inaugurazione, da registrare anche l’iniziativa “Il fiore italiano: come sceglierlo in base alla stagionalità e alla provenienza” con i consigli e le informazioni sulle produzioni, sulla salubrità e sull’importanza di piante e fiori di Andrea Zannoni florovivaista; per tutti, una sfiziosa colazione, il cooking show con le ricette della tradizione a cura delle cuoche contadine Mara Sciarma dell’agriturismo la Casa di Campagna e Aleksandra Niclas della Fattoria Biologica Patrice, l’aperitivo contadino e dj set nel pomeriggio.