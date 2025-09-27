(UNWEB) TERNI – – Una nuova offerta turistica integrata che promuova Montecchio come meta del turismo lento, culturale, enogastronomico e outdoor. E’ “Visit Montecchio”, il progetto presentato ieri, 26 settembre, dal Comune presso la Biblioteca Community Hub, rivolto a strutture ricettive, operatori dei servizi turistici, associazioni locali e tour operator specializzati in incoming.

Di seguito il comunicato: “Un’occasione di confronto e partecipazione attiva, per condividere la visione e le azioni con cui il Comune intende strutturare. Ad aprire la serata è stato il Sindaco Federico Gori, affiancato dalla consigliera con delega alla cultura e promozione Ludovica Neri e da Federico Rubini, affidatario del progetto e responsabile del piano marketing territoriale.

“Questo progetto è il primo passo verso una strategia di lungo periodo – ha spiegato il Sindaco Gori – che punta a rafforzare l’identità turistica di Montecchio, connettendo cultura, paesaggio e comunità. La recente vittoria del bando nazionale Bici in Comune con il progetto cicloturistico Umbria Green Route, che ci vede capofila insieme ai Comuni di Orvieto e Baschi, e la partecipazione al CSR regionale sul turismo rurale, testimoniano la nostra volontà di fare rete e di investire in un turismo sostenibile, inclusivo e di qualità”.

Durante l’incontro sono stati illustrati gli assi principali del progetto “Visit Montecchio”, che si articola in cinque azioni strategiche: 1. Mappatura georeferenziata del territorio, con censimento e raccolta di dati su punti di interesse culturale, naturalistico e spirituale, strutture turistiche e servizi.

2. Tracciamento e narrazione di percorsi urbani nei tre borghi del Comune – Montecchio, Tenaglie e Melezzole – con contenuti in doppia lingua e valorizzazione del patrimonio diffuso.

3. Definizione di un’identità visiva, l’installazione di una nuova segnaletica turistica, e di un sito web di destinazione - pannelli informativi e direzionali, portali di accesso e QR Code collegati al nuovo sito.

4. Sviluppo di un piano di promozione: con social media, materiali editoriali e promozione online con campagne Meta Ads.

5. Costruzione del prodotto turistico: creazione di pacchetti esperienziali e tematici, da proporre su scala nazionale e internazionale attraverso la partecipazione a fiere di settore e l’organizzazione di fam trip per operatori e buyer. La prossima tappa sarà TTG Travel Experience di Rimini, in programma dall’8 al 10 ottobre 2025, dove “Visit Montecchio” sarà presente all’interno dello stand collettivo dedicato al turismo rurale umbro”. (ptn/red 385/25) (foto credit pag facebook comune di Montecchio)