Nel 2026 gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo dell’Umbria puntano su competenze, aggiornamenti obbligatori e welfare. Il bando solidarietà 2025 è aperto fino al 31 gennaio 2026.

(UNWEB) Gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo dell’Umbria confermano il loro ruolo di riferimento per imprese e lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi, annunciando per il 2026 un investimento complessivo di oltre un milione di euro destinato alla formazione e al sostegno solidaristico.

L’Ente Bilaterale del Terziario metterà in campo 810.000 euro, mentre l’Ente Bilaterale del Turismo ha stanziato 231.000 euro, per un totale che permetterà di offrire tanti corsi gratuiti, anche per la formazione obbligatoria.

Un impegno che trova pieno riscontro nella partecipazione registrata nel corso del 2025 in relazione ai bandi dei due Enti: oltre 2.000 lavoratori e imprenditori hanno già beneficiato dei percorsi formativi e delle misure di sostegno offerte dai due organismi, confermando la crescente necessità di investire su competenze aggiornate e servizi concreti a favore del sistema produttivo regionale.

A sottolineare la centralità della formazione continua è Giuseppe Capaccioni, presidente dell’Ente Bilaterale del Terziario, che evidenzia come le imprese stiano affrontando trasformazioni profonde. “La formazione”, spiega, “è ormai un fattore decisivo per la crescita e l’innovazione. Senza competenze adeguate non c’è competitività. Con queste risorse vogliamo continuare a dare strumenti concreti, gratuiti e facilmente accessibili a tutti, dalle piccole alle medie imprese”.

Capaccioni rimarca anche l’importanza dell’approccio condiviso tra parti sociali, elemento che da sempre caratterizza la bilateralità: “Il valore aggiunto è proprio la capacità di costruire risposte comuni, utili e immediatamente spendibili sia per le aziende che per i lavoratori”.

Sulla stessa linea Damocle Magrelli, presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo, che guarda agli investimenti come leva per rafforzare la qualità del settore: “Il turismo ha bisogno di professionalità sempre più preparate, capaci di affrontare mercati competitivi e aspettative crescenti. Con i fondi che mettiamo a disposizione investiamo direttamente sul futuro del comparto, sostenendo i lavoratori e, allo stesso tempo, migliorando la capacità delle imprese di offrire qualità e innovazione”.

Bando di solidarietà 2025 aperto fino al 31 gennaio 2026

Resta aperto fino al 31 gennaio 2026 il bando di solidarietà degli Enti Bilaterali.

• Per il Terziario, il bando è rivolto sia alle aziende che ai lavoratori.

• Per il Turismo, le misure sono destinate esclusivamente ai lavoratori.

Le prestazioni comprendono contributi per spese familiari, sostegni al reddito e altre misure di welfare integrativo.

Nuova sede operativa in via Settevalli 320 a Perugia

Gli uffici degli Enti Bilaterali si trovano sempre nel complesso di via Settevalli 320, a Perugia, ma da alcune settimane sono attivi in spazi completamente rinnovati, più ampi e più accoglienti, pensati per accogliere ed offrire un servizio migliore a imprese e lavoratori.

Cosa sono gli Enti Bilaterali

L’Ente Bilaterale del Terziario è costituito pariteticamente da Confcommercio Umbria, in rappresentanza dei datori di lavoro, e dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

L’Ente Bilaterale del Turismo è composto dalle associazioni del turismo di Confcommercio Umbria – Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet – e dalle sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.