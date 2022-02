Venerdì 11 febbraio, ore 15 - Aula Magna del Rettorato – Perugia

(UNWEB) Perugia. L'Università degli Studi di Perugia, in occasione della "Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza", venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 15, organizza la terza edizione di "Donne in Scienza", un evento che invita le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a riflettere sul tema del ruolo delle donne nella scienza e punta ad incoraggiare, in particolare, le studentesse ad essere pienamente loro stesse e a seguire la loro passione, approfondendo lo studio della tematiche scientifiche, le cosiddette STEM - Science, Technology, Engineering and Math.

L'iniziativa sarà dedicata alla memoria della Prof.ssa Ursula Grohmann, ordinaria di Farmacologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Direttore del Centro Universitario di Microscopia Elettronica dell'Università degli Studi di Perugia e ricercatrice di fama internazionale nel campo dei tumori e delle malattie autoimmuni, recentemente scomparsa.

L'evento - in presenza con green pass base fino alla capienza massima consentita dalle norme anti-Covid e in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale dell'Ateneo - sarà aperto, alle ore 15, dai saluti del Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero, del Prof. Mario Tosti, Delegato del Rettore per le Umane Risorse e della Prof.ssa Silvia Fornari, Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Ateneo.

Seguirà, alle ore 15.30, la proiezione di un video tratto dalla prolusione che la professoressa Grohmann ha pronunciato sul tema: "Scienza e ricerca: prospettive di genere" il 10 novembre 2021 nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022.

Interverranno, quindi, la Prof.ssa Anna Laura Pisello, del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia e la Prof.ssa Maria Francesca Cotrufo, del Natural Resource Ecology Lab Colorado State University, USA.

Alle ore 17, infine, le Prof.sse Mirella Damiani e Maria Giovanna Ranalli dell'Università degli Studi di Perugia, insieme alla Dirigente del Liceo statale "Assunta Pieralli" Prof.ssa Simona Zoncheddu, assegneranno alle scuole vincitrici il "Premio Ursula Grohmann".