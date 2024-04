(UNWEB) Umbertide. Ieri, Lunedì dell’Angelo (1° aprile) alle ore 21.00, la Chiesa di Cristo Risorto di Umbertide ha ospitato l'evento culturale “Pasqua tra Umbria e Toscana” con il concerto Gaudium et Gaudium eseguito dall’Orchestra “I Concertisti” con i direttori Gianfranco Contadini e Andrea Marzà. La serie di iniziative culturali, concerti, percorsi didattici e presentazioni di libri, coordinate dal Museo Diocesano di Città di Castello, è arrivata per il nono anno nella nostra città.

Era presente per l'Amministrazione Comunale, a portare il saluto del sindaco Luca Carizia, l'assessore Alessandro Villarini, assieme all'organizzatrice dell'evento Catia Cecchetti.

Sono state eseguite musiche di Paganini, Pergolesi e Glazunov.

Bellissimo ed emozionante il passaggio in cui i due direttori, Contadini e Marzà, hanno rispettivamente diretto i talentuosi propri figli, Antonio Contadini al violino e Ruben Marzà al sax. Grande interpretazione dell'orchestra e del soprano Alessandra Benedetti.

L'assessore Villarini, nel suo intervento, ha ringraziato l'orchestra “I Concertisti” per il prestigio e la valenza delle loro interpretazioni sempre suffragate da una grande partecipazione e coinvolgimento di pubblico, esprimendo la sua gratitudine anche verso la coordinatrice dell'iniziativa Catia Cecchetti per la sua professionalità e disponibilità sempre mostrate nell'organizzare questo concerto diventato ormai una consuetudine del periodo pasquale. Un ringraziamento è stato rivolto anche a don Gaetano Bonomi Boseggia per aver messo a disposizione la Chiesa di Cristo Risorto.

Prossimo appuntamento ad Umbertide previsto per domenica 21 aprile presso la Chiesa di San Francesco di Preggio.