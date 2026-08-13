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Monteleone Trucks - Il 14 agosto torna il festival dello street food nel borgo umbro

Sei food truck, musica dal vivo, DJ set e la seconda edizione della Festa dei Bambini

Di Redazione Umbria Notizie Web 13 Agosto 2026 – 14:45 1 min di lettura

 (UNWEB) – Monteleone di Spoleto,  Torna venerdì 14 agosto 2026 Monteleone Trucks, la manifestazione dedicata allo street food che, alla sua seconda edizione, trasformerà il centro storico di Monteleone di Spoleto in un grande percorso enogastronomico e di intrattenimento. L'iniziativa è promossa dal Comitato Santesi della Madonna della Misericordia 2026, con il patrocinio del Comune di Monteleone di Spoleto, e coinvolgerà per un'intera giornata Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Regina Margherita.

La manifestazione punta a valorizzare uno dei borghi più caratteristici dell'Appennino umbro attraverso un format che unisce gastronomia, musica e iniziative dedicate alle famiglie, con l'obiettivo di attrarre visitatori e promuovere il territorio in uno dei momenti di maggiore afflusso turistico dell'estate.

Il programma prenderà il via alle ore 17.00 con la "Festa dei Bambini di Monteleone – Seconda Edizione", un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli con truccabimbi, baby dance, bolle di sapone, giochi, spettacoli e animazione in Piazza Regina Margherita.

Dalle ore 18.00 aprirà il percorso dello street food lungo Corso Vittorio Emanuele II con sei operatori selezionati: Mr Cicci On The Road, Mr Pinsata, Pokè Giusto, Piano B, Collerosso Brewery e Apo Waffle, che proporranno specialità gastronomiche, birra artigianale, cocktail e dessert.

Alle ore 19.30 spazio alla musica dal vivo con il quartetto Hanami, che accompagnerà aperitivo e degustazioni, mentre dalle ore 21.45 Piazza Regina Margherita ospiterà il DJ Set conclusivo, pensato per animare il borgo fino a tarda serata.

«Monteleone Trucks vuole essere molto più di una manifestazione gastronomica: è un'occasione per vivere il borgo, valorizzarne il patrimonio storico e creare un momento di incontro tra residenti e visitatori, offrendo un'esperienza capace di coniugare qualità, accoglienza e promozione del territorio», spiegano gli organizzatori.

L'ingresso alla manifestazione è libero.

Nota della Redazione

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