Umbria TPL e Mobilità, approvato all'unanimità il bilancio 2025

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(UNWEB) – Perugia, Si è svolta nella sede di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. a Perugia, alla presenza della presidente della Regione Stefania Proietti, l'assemblea ordinaria dei soci della società partecipata che svolge il ruolo di agenzia regionale per il trasporto pubblico locale e la mobilità. Per la Regione Umbria erano presenti la presidente Stefania Proietti e l'assessore ai Trasporti Francesco De Rebotti.



L'assemblea ha esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, insieme alle relazioni degli organi di controllo e all'informativa sulle attività svolte nel corso dell'ultimo anno, caratterizzato dal consolidamento delle funzioni dell'agenzia, dal rafforzamento dell'organizzazione e dall'avvio delle attività propedeutiche alla nuova procedura di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Al termine della discussione, il bilancio è stato approvato all'unanimità dei soci presenti e rappresentati. L'utile di esercizio sarà destinato alla copertura delle perdite pregresse, proseguendo così il percorso di risanamento della società.

"L'unanimità con cui è stato approvato il bilancio conferma la bontà del percorso di risanamento e il rafforzamento del ruolo dell'agenzia al servizio della Regione e degli enti locali - evidenzia l'assessore ai Trasporti, Francesco De Rebotti -. Siamo consapevoli che restano aperte alcune questioni che richiedono attenzione, ma oggi registriamo un passaggio significativo che ci permette di guardare avanti con maggiore solidità. Il nostro obiettivo è costruire un sistema di trasporto pubblico sempre più efficiente, moderno e vicino alle esigenze dei cittadini".

"Il mandato ricevuto dalla Regione e il sostegno costantemente dimostrato hanno consentito all'agenzia di avviare un rigoroso percorso di riorganizzazione, valorizzando le professionalità presenti al suo interno – dichiara l'amministratore unico Emilio Giacchetti –. Questo lavoro ha permesso a Umbria TPL e Mobilità di fornire un contributo concreto anche alla gara regionale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. La complessità delle funzioni che ci sono state affidate ci impone di continuare a migliorare le nostre performance: per questo l'approvazione unanime di questo primo bilancio della nuova gestione rappresenta per noi non solo un importante riconoscimento del lavoro svolto, ma anche un forte incentivo a proseguire con responsabilità e determinazione".